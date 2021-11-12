عين على العدو

كيان العدو والهند يوقّعان اتفاقية لتطوير تكنولوجيا دفاعية ثنائية‎‎

12/11/2021

كيان العدو والهند يوقّعان اتفاقية لتطوير تكنولوجيا دفاعية ثنائية‎‎

أبرم كيان العدو والهند اتفاقية لتطوير التكنولوجيا الثنائية للدفاع، على أن تعمل الشركات الناشئة والصناعية في كلا الجانبين بموجب الاتفاقية على إخراج تقنيات ومنتجات "الجيل التالي"، في مجالات "الطائرات دون طيار والروبوتات والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الكم والضوئيات والاستشعار الحيوي وواجهة الدماغ والآلة والطاقة"، إضافة إلى "التخزين والأجهزة القابلة للارتداء ومعالجة اللغة الطبيعية".

ووقع الاتفاقية رئيس مديرية البحث والتطوير الدفاعية الإسرائيلية (DDR&D) دانيال غولد، ورئيس منظمة البحث والتطوير الدفاعية الهندية (DRDO) جي ساتيش ريدي، الثلاثاء الماضي، بعد أسابيع من إعلان الطرفيْن عن خطتهما الشاملة للدفاع، وفق ما نشرته وزارة الدفاع الهندية في بيان.

وأضاف البيان أنه "سيتم تمويل الاتفاقية بشكل مشترك من قبل (DDR&D) و(DRDO)، وستكون التقنيات المطورة بموجب الاتفاقية متاحة لكلا البلدين للاستخدام المحلي".

يشار إلى أن "إسرائيل" والهند وافقتا على تشكيل فريق عمل لبناء خطة شاملة مدتها 10 سنوات لتحديد مجالات جديدة للتعاون الدفاعي، خلال الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار ووزير الدفاع الهندي أجاي كومار إلى الأراضي المحتلة.

وتشكّل الهند أكبر عميل أسلحة لكيان العدو، حيث تمثل 43 في المئة من إجمالي المبلغ المتعامل به، وفقًا لتقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).

فلسطين المحتلةالهند

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النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: اي كلام تشكيكي واتهامي على هذا الصعيد دافعه الكذب والافتراء ‏والتضليل وهدفه التجييش والتحريض وشد العصب الانتخابي
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: حزب الله الذي بنى استراتيجياته على ثوابت وقواسم وطنية كبرى يرى في الانتخابات النيابية فرصة ‏للشعب اللبناني ومحطة للناخبين لتجديد الحياة السياسية من خلال اختيار ممثليهم
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: الذين لم تكن لديهم يوما حسابات ‏وثوابت وطنية حقيقية ينتظرون موسم الانتخابات عسى يستطيعون الانقلاب على كل المعادلات ‏
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: نحن لا نملك لهؤلاء الا الشفقة والدعاء ان يهتدوا قليلا عسى يوفروا على لبنان المزيد من الانهيار ‏والخراب الذي جلبته للبلد سياساتهم ورهاناتهم الخاسرة