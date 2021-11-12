12/11/2021

خضة في الموساد: استقالة ثلاثة مسؤولين كبار

كشفت القناة 13 الاسرائيلية أن ثلاثة مسؤولين في جهاز الموساد يوازون بموقعيّتهم رتبة لواء في جيش الاحتلال استقالوا في أعقاب تغيبرات تنظيمية يقودها رئيس الموساد الجديد دافيد برنياع.

وبحسب القناة، المسؤولون الذين أعلنوا عن استقالتهم، بعد نصف سنة على تسلم برنياع لمنصبه الجديد، هم رئيس شعبة التكنولوجيا ورئيس شعبة مكافحة الإرهاب ورئيس شعبة "تسومت"، وهي الشعبة المركزية في المنظمة لتشغيل عملاء، إضافة إلى مسؤول رابع يعمل رئيسًا للمعركة الإستراتيجية من المتوقع أن يعلن أيضًا عن استقالته.

وأشارت القناة إلى أن خلفية قرارات الاستقالة هي تغييرات تنظيمية يقودها رئيس الموساد الجديد الذي تسلّم منصبه قبل أقل من نصف سنة، إذ يعمل على ما يُسمّى تقسيم "الشُّعب" التقليدية إلى شُعب ثانوية، وهذا التقسيم موضع خلاف، فهناك مَن يقول إنه بطبيعة الأمر في العالم المدمج المتعدد المجالات من المناسب تقسيم الشُّعب إلى قدرات محددة جدًا، في حين أن هناك مَن يقول إن تقسيم شعبة تسومت - على سبيل المثال- هو ضربة جوهرية لها ولإرثها وقدرتها على تشغيل العملاء.

ولفتت القناة الى أن برنياع بعد أقل من نصف سنة على تسلمه منصبه خسر أربعة مسؤولين كبار في المنظمة، وهذه خسارة ستؤثّر كثيرًا على صفوف قيادة المنظمة.

الكيان الصهيونيالموساد

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