عين على العدو

خضة في الموساد: استقالة ثلاثة مسؤولين كبار

12/11/2021

خضة في الموساد: استقالة ثلاثة مسؤولين كبار

كشفت القناة 13 الاسرائيلية أن ثلاثة مسؤولين في جهاز الموساد يوازون بموقعيّتهم رتبة لواء في جيش الاحتلال استقالوا في أعقاب تغيبرات تنظيمية يقودها رئيس الموساد الجديد دافيد برنياع.

وبحسب القناة، المسؤولون الذين أعلنوا عن استقالتهم، بعد نصف سنة على تسلم برنياع لمنصبه الجديد، هم رئيس شعبة التكنولوجيا ورئيس شعبة مكافحة الإرهاب ورئيس شعبة "تسومت"، وهي الشعبة المركزية في المنظمة لتشغيل عملاء، إضافة إلى مسؤول رابع يعمل رئيسًا للمعركة الإستراتيجية من المتوقع أن يعلن أيضًا عن استقالته.

وأشارت القناة إلى أن خلفية قرارات الاستقالة هي تغييرات تنظيمية يقودها رئيس الموساد الجديد الذي تسلّم منصبه قبل أقل من نصف سنة، إذ يعمل على ما يُسمّى تقسيم "الشُّعب" التقليدية إلى شُعب ثانوية، وهذا التقسيم موضع خلاف، فهناك مَن يقول إنه بطبيعة الأمر في العالم المدمج المتعدد المجالات من المناسب تقسيم الشُّعب إلى قدرات محددة جدًا، في حين أن هناك مَن يقول إن تقسيم شعبة تسومت - على سبيل المثال- هو ضربة جوهرية لها ولإرثها وقدرتها على تشغيل العملاء.

ولفتت القناة الى أن برنياع بعد أقل من نصف سنة على تسلمه منصبه خسر أربعة مسؤولين كبار في المنظمة، وهذه خسارة ستؤثّر كثيرًا على صفوف قيادة المنظمة.

الكيان الصهيونيالموساد

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النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: اي كلام تشكيكي واتهامي على هذا الصعيد دافعه الكذب والافتراء ‏والتضليل وهدفه التجييش والتحريض وشد العصب الانتخابي
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: حزب الله الذي بنى استراتيجياته على ثوابت وقواسم وطنية كبرى يرى في الانتخابات النيابية فرصة ‏للشعب اللبناني ومحطة للناخبين لتجديد الحياة السياسية من خلال اختيار ممثليهم
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: الذين لم تكن لديهم يوما حسابات ‏وثوابت وطنية حقيقية ينتظرون موسم الانتخابات عسى يستطيعون الانقلاب على كل المعادلات ‏
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: نحن لا نملك لهؤلاء الا الشفقة والدعاء ان يهتدوا قليلا عسى يوفروا على لبنان المزيد من الانهيار ‏والخراب الذي جلبته للبلد سياساتهم ورهاناتهم الخاسرة