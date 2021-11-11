11/11/2021

متحجّرة نادرة في عكار.. إليكم ميزاتها

سجّل فريق "جمعية درب عكار البيئية" اكتشافًا استثنائيًا من ناحية التعرّف أكثر على التاريخ الطبيعي القديم للمناطق اللبنانية، وعثر على إحدى المتحجرات، وتبيّن أنها نادرة جدًا في أعالي جبال عكار على ارتفاع 1800متر عن سطح البحر.



والاكتشاف عبارة عن عينة من أصل ثلاث موجودة في لبنان لهذا النوع النادر من قنافذ البحر Sea urchin المتحجرة والتي عاشت في حقبة العصر الجوراسي قبل أكثر من 150 مليون عام.



وأشارت الجمعية إلى أنّ هذه العينة والتي يبلغ قطرها حوالي الـ 14 سنتمترًا، ستخضع لمزيد من الدراسة بإشراف البروفيسور داني عازار، على أمل أن تضيف قيمة علمية جديدة للبحث العلمي في لبنان.



ويقول البروفيسور عازار إنّ العينة سترسل إلى فرنسا لدراستها ومثيلاتها، وهي نوع من الـ "توتيا " المنقرض، وأضاف: "من هذا النوع لدينا عينتان: الأولى عثر عليها في ترشيش والثانية في منطقة المتين".



والعينة التي عُثر عليها اليوم أعالي عكار هي الثالثة وعلى الأرجح أنها لصنف جديد ستعزز الدراسة التي بدأناها منذ عشر سنوات على العينتين الموجودتين لدينا مع البروفيسور ديديه نيرودو Prof. Didier Néraudeau في جامعة رين الفرنسية، بحسب عازار.



وتابع: "كان يلزمنا عينات اضافية لاستكمال هذه الدراسة على النحو الأفضل، فهذه العينة التي عثر عليها في عكار اليوم ممتازة بكونها ستقدم لنا معلومات اضافية لاستكمال الدراسة التي نحن في صددها. وفور دراسة هذه العينات سيتم استرجاعها إلى لبنان".

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