منوعات

متحجّرة نادرة في عكار.. إليكم ميزاتها

11/11/2021

متحجّرة نادرة في عكار.. إليكم ميزاتها

سجّل فريق "جمعية درب عكار البيئية" اكتشافًا استثنائيًا من ناحية التعرّف أكثر على التاريخ الطبيعي القديم  للمناطق اللبنانية، وعثر على إحدى المتحجرات، وتبيّن أنها نادرة جدًا في أعالي جبال عكار على ارتفاع 1800متر عن سطح البحر.
 
والاكتشاف عبارة عن عينة من أصل ثلاث موجودة في لبنان لهذا النوع النادر من قنافذ البحر Sea urchin المتحجرة والتي عاشت في حقبة العصر الجوراسي قبل أكثر من 150 مليون عام.
 
وأشارت الجمعية إلى أنّ هذه العينة والتي يبلغ قطرها حوالي الـ 14 سنتمترًا، ستخضع لمزيد من الدراسة بإشراف البروفيسور داني عازار، على أمل أن تضيف قيمة علمية جديدة للبحث العلمي في لبنان.
 
ويقول البروفيسور عازار إنّ العينة سترسل إلى فرنسا لدراستها ومثيلاتها، وهي نوع من الـ "توتيا " المنقرض، وأضاف: "من هذا النوع لدينا عينتان: الأولى عثر عليها في ترشيش والثانية في منطقة المتين".
 
والعينة التي عُثر عليها اليوم أعالي عكار هي الثالثة وعلى الأرجح أنها لصنف جديد ستعزز الدراسة التي بدأناها منذ عشر سنوات على العينتين الموجودتين لدينا مع البروفيسور ديديه نيرودو Prof. Didier Néraudeau في جامعة رين الفرنسية، بحسب عازار.
 
وتابع: "كان يلزمنا عينات اضافية لاستكمال هذه الدراسة على النحو الأفضل، فهذه العينة التي عثر عليها في عكار اليوم ممتازة بكونها ستقدم لنا معلومات اضافية لاستكمال الدراسة التي نحن في صددها. وفور دراسة هذه العينات سيتم استرجاعها إلى لبنان".

لبنانعكار

إقرأ المزيد في: منوعات

لقاح &quot;باستوكوفوك&quot; الإيراني صالح لجميع الفئات العمرية

27/11/2021

لقاح "باستوكوفوك" الإيراني صالح لجميع الفئات العمرية
في أول مهمة من نوعها..&quot;ناسا&quot; تطلق مركبةً لحَرف مسار كويكب&nbsp;

24/11/2021

في أول مهمة من نوعها.."ناسا" تطلق مركبةً لحَرف مسار كويكب 
غوغل يحتفي بالذكرى الـ78 لعيد الاستقلال اللبناني

22/11/2021

غوغل يحتفي بالذكرى الـ78 لعيد الاستقلال اللبناني
الصين تطلق قمرًا صناعيًا جديدًا إلى الفضاء

20/11/2021

الصين تطلق قمرًا صناعيًا جديدًا إلى الفضاء
الأرض شهدت أطول خسوف جزئي للقمر منذ القرن الـ15

19/11/2021

الأرض شهدت أطول خسوف جزئي للقمر منذ القرن الـ15
مشروب "منزلي" يقلل من خطر السكتة الدماغية!

18/11/2021

مشروب "منزلي" يقلل من خطر السكتة الدماغية!
التغطية الإخبارية
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: نحن لا نملك لهؤلاء الا الشفقة والدعاء ان يهتدوا قليلا عسى يوفروا على لبنان المزيد من الانهيار ‏والخراب الذي جلبته للبلد سياساتهم ورهاناتهم الخاسرة
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: الذين لم تكن لديهم يوما حسابات ‏وثوابت وطنية حقيقية ينتظرون موسم الانتخابات عسى يستطيعون الانقلاب على كل المعادلات ‏
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: حزب الله الذي بنى استراتيجياته على ثوابت وقواسم وطنية كبرى يرى في الانتخابات النيابية فرصة ‏للشعب اللبناني ومحطة للناخبين لتجديد الحياة السياسية من خلال اختيار ممثليهم
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: اي كلام تشكيكي واتهامي على هذا الصعيد دافعه الكذب والافتراء ‏والتضليل وهدفه التجييش والتحريض وشد العصب الانتخابي
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: موقف حزب الله من ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية المقررة واضح ومعلن ‏وثابت لا يخالطه اي شك

مقالات مرتبطة
الغاز القطري يغذِّي &quot;كهرباء لبنان&quot;.. إليكم التّفاصيل
الغاز القطري يغذِّي "كهرباء لبنان".. إليكم التّفاصيل
&nbsp;حملة &quot;رحمةٌ مهداة&quot; تفتتح حديقة يارين وتطلق مشاريع مدرسية
 حملة "رحمةٌ مهداة" تفتتح حديقة يارين وتطلق مشاريع مدرسية
منطاد إسرائيلي عملاق يخرق السيادة اللبنانية
منطاد إسرائيلي عملاق يخرق السيادة اللبنانية
بيرم في رابع اجتماع للجنة المؤشر: مرسوم زيادة بدل النقل لن ينتظر انعقاد الحكومة
بيرم في رابع اجتماع للجنة المؤشر: مرسوم زيادة بدل النقل لن ينتظر انعقاد الحكومة
أهالي شهداء وجرحى مجزرة الطيونة: صوان عمل على اصدار اخلاءات سبيل تعسفية
أهالي شهداء وجرحى مجزرة الطيونة: صوان عمل على اصدار اخلاءات سبيل تعسفية
عكّار العتيقة تطلب المازوت الإيراني لتدفئة سكّانها
عكّار العتيقة تطلب المازوت الإيراني لتدفئة سكّانها
حرائق في بلدتي بزال وحبشيت العكاريتين
حرائق في بلدتي بزال وحبشيت العكاريتين
المازوت الإيراني يُعيد الحياة الى أيتام طرابلس وعكار
المازوت الإيراني يُعيد الحياة الى أيتام طرابلس وعكار
بتكليف من الأمين العام لحزب الله.. عبد الرزاق يتابع توزيع المساعدات لأهالي ضحايا التليل
بتكليف من الأمين العام لحزب الله.. عبد الرزاق يتابع توزيع المساعدات لأهالي ضحايا التليل
الى عكار.. حيث المنكسرة قلوبهم
الى عكار.. حيث المنكسرة قلوبهم

خبر عاجل

النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: موقف حزب الله من ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية المقررة واضح ومعلن ‏وثابت لا يخالطه اي شك
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: اي كلام تشكيكي واتهامي على هذا الصعيد دافعه الكذب والافتراء ‏والتضليل وهدفه التجييش والتحريض وشد العصب الانتخابي
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: حزب الله الذي بنى استراتيجياته على ثوابت وقواسم وطنية كبرى يرى في الانتخابات النيابية فرصة ‏للشعب اللبناني ومحطة للناخبين لتجديد الحياة السياسية من خلال اختيار ممثليهم
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: الذين لم تكن لديهم يوما حسابات ‏وثوابت وطنية حقيقية ينتظرون موسم الانتخابات عسى يستطيعون الانقلاب على كل المعادلات ‏
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: نحن لا نملك لهؤلاء الا الشفقة والدعاء ان يهتدوا قليلا عسى يوفروا على لبنان المزيد من الانهيار ‏والخراب الذي جلبته للبلد سياساتهم ورهاناتهم الخاسرة