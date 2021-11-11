11/11/2021

تصفيات كأس العالم: خسارة دراماتيكية للبنان وفوز لكوريا الجنوبية وتعادل لأستراليا

اقتنص المنتخب الإيراني فوزًا قاتلًا أمام مضيفه اللبناني بهدفين لهدف وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين بغياب الجمهور على ملعب صيدا البلدي ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى.

وبذلك عزّز المنتخب الإيراني صدارته للمجموعة برصيد 13 نقطة في حين تجمّد رصيد لبنان عند خمس نقاط في المركز الثالث.

نجح المنتخب اللبناني الذي لعب بخطة دفاعية معتمدًا على المرتدات من اقتناص هدف التقدّم عبر سوني سعد قبل ثماني دقائق من نهاية الشوط الأول الذي شهد سيطرة إيرانية ترجمت بعدد من الركلات الركنية دون نتيجة قبل أن يغافل سعد الذي تابع كرة اعتقد الإيرانيون أنها خرجت ولعبها فوق الحارس ليسجّل هدفًا لبنانيًا في الشوط الأول.

وكثّف رجال المدرب الكرواتي دراغان ضغطهم على مرمى الحارس مصطفى مطر الذي تألّق طوال فترات اللقاء في منع الإيرانيين من التسجيل قبل أن يهدر محمد حيدر فرصة التعزيز.

وفي الوقت البديل أدرك نجم زنت الروسي سردار ازمون التعادل قبل أن يضيف أحمد نور الله هدف الفوز للإيرانيين وسط ذهول لاعبي الأرز في الدقيقة 95.

وحافظ المنتخب الكوري الجنوبي على مركزه الثاني مواصلًا تضييق الخناق على نظيره الإيراني المتصدّر بفوزه على ضيفه الإماراتي بهدف هوان تشان على ملعب سيول، ليرفع المنتخب الكوري رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني للمجموعة الأولى بينما تجمد رصيد المنتخب الإماراتي عند نقطتين.

وضمن منافسات المجموعة الثانية تعادل المنتخبان الأسترالي وضيفه السعودي سلبًا ليرفع المنتخب السعودي المتصدّر رصيده إلى 13 نقطة في حين رفعت استراليا رصيدها إلى عشر نقاط.

وتغلبت اليابان على مضيفتها فيتنام بهدف ليرفع الساموراي رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثالث.

وانتهت مواجهة عمان والصين بالتعادل بهدف لهدف. ليبقى المنتخب العماني رابعًا بست نقاط مقابل ثلاث للصين.





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