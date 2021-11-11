فلسطين

الأسير القواسمي ينتزع نصراً جديداً بعد اتفاق يقضي بإطلاق سراحه

11/11/2021

الأسير القواسمي ينتزع نصراً جديداً بعد اتفاق يقضي بإطلاق سراحه

أفاد مكتب إعلام الأسرى في فلسطين مساء اليوم الخميس أنّ الأسير مقداد القواسمي انتزع انتصاراً جديداً، حيث قرّر إنهاء إضرابه المفتوح عن الطعام بعد التوصل لاتفاق يقضي بإطلاق سراحه في شهر شباط/فبراير القادم.

وأشار المكتب إلى أنّ هذا القرار جاء بعد جولات مفاوضات شاقة وطويلة للهيئة القيادية لأسرى حركة "حماس".

ويُشار إلى أنّ الأسير مقداد القواسمي انتزع هذا النصر بعد إضرابه المفتوح عن الطعام لمدة 113 يوماً على التوالي .

جدير ذكره أنّ خمسة أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام داخل المعتقلات "الإسرائيلية"، احتجاجًا على اعتقالهم الإداري تحت حجج واهية، وسط تدهور خطير في حالتهم الصحية، وخاصة مع دخول الاسير كايد الفسفوس يومه الـ120.

فلسطين المحتلةالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

إقرأ المزيد في: فلسطين

&nbsp;الإحتلال يفرج عن الأسيرة أمل طقاطقة.. أقدم أسيرة فلسطينية

30/11/2021

 الإحتلال يفرج عن الأسيرة أمل طقاطقة.. أقدم أسيرة فلسطينية
الاحتلال ينوي هدم منازل أكثر من 100 عائلة فلسطينية

30/11/2021

الاحتلال ينوي هدم منازل أكثر من 100 عائلة فلسطينية
الأونروا ترفض الاستجابة لمطالب الموظفين داخل فلسطين المحتلة

29/11/2021

الأونروا ترفض الاستجابة لمطالب الموظفين داخل فلسطين المحتلة
المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج: فلتُفرج السعودية عن المعتقلين الفلسطينيين لديها

29/11/2021

المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج: فلتُفرج السعودية عن المعتقلين الفلسطينيين لديها
رئيس كيان الاحتلال يقتحم المسجد الإبراهيمي وجيش العدو يقمع المحتجين

28/11/2021

رئيس كيان الاحتلال يقتحم المسجد الإبراهيمي وجيش العدو يقمع المحتجين
الجهاد الإسلامي: اقتحام رئيس الكيان للمسجد الإبراهيمي عمل عدائي يجب التصدي له

28/11/2021

الجهاد الإسلامي: اقتحام رئيس الكيان للمسجد الإبراهيمي عمل عدائي يجب التصدي له
التغطية الإخبارية
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: نحن لا نملك لهؤلاء الا الشفقة والدعاء ان يهتدوا قليلا عسى يوفروا على لبنان المزيد من الانهيار ‏والخراب الذي جلبته للبلد سياساتهم ورهاناتهم الخاسرة
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: الذين لم تكن لديهم يوما حسابات ‏وثوابت وطنية حقيقية ينتظرون موسم الانتخابات عسى يستطيعون الانقلاب على كل المعادلات ‏
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: حزب الله الذي بنى استراتيجياته على ثوابت وقواسم وطنية كبرى يرى في الانتخابات النيابية فرصة ‏للشعب اللبناني ومحطة للناخبين لتجديد الحياة السياسية من خلال اختيار ممثليهم
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: اي كلام تشكيكي واتهامي على هذا الصعيد دافعه الكذب والافتراء ‏والتضليل وهدفه التجييش والتحريض وشد العصب الانتخابي
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: موقف حزب الله من ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية المقررة واضح ومعلن ‏وثابت لا يخالطه اي شك

مقالات مرتبطة
&nbsp;الإحتلال يفرج عن الأسيرة أمل طقاطقة.. أقدم أسيرة فلسطينية
 الإحتلال يفرج عن الأسيرة أمل طقاطقة.. أقدم أسيرة فلسطينية
الاحتلال ينوي هدم منازل أكثر من 100 عائلة فلسطينية
الاحتلال ينوي هدم منازل أكثر من 100 عائلة فلسطينية
الرّئيس الجزائري يجدّد دعم بلاده للشعب الفلسطيني: لاسترجاع حقوقه المغتصبة كاملة
الرّئيس الجزائري يجدّد دعم بلاده للشعب الفلسطيني: لاسترجاع حقوقه المغتصبة كاملة
الجزائر: شعبنا مؤيّدٌ للحقوق الفلسطينية والصحراوية
الجزائر: شعبنا مؤيّدٌ للحقوق الفلسطينية والصحراوية
الأونروا ترفض الاستجابة لمطالب الموظفين داخل فلسطين المحتلة
الأونروا ترفض الاستجابة لمطالب الموظفين داخل فلسطين المحتلة
&quot;حماس&quot; و&quot;الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين&quot;: لن نستكين حتى نسترد حقوقنا
"حماس" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين": لن نستكين حتى نسترد حقوقنا
عملية انتزاع الحرية من سجن "جلبوع" بعيون الفصائل الفلسطينية
عملية انتزاع الحرية من سجن "جلبوع" بعيون الفصائل الفلسطينية
من فلسطين إلى لبنان.. مقاومةٌ مستعدة لمواجهة شاملة مع العدو
من فلسطين إلى لبنان.. مقاومةٌ مستعدة لمواجهة شاملة مع العدو
أحمد جبريل.. الوداع الأخير
أحمد جبريل.. الوداع الأخير
السيد الحوثي يعزّي بوفاة القائد جبريل: ظلت فلسطين حاضرة في وجدانه وكيانه
السيد الحوثي يعزّي بوفاة القائد جبريل: ظلت فلسطين حاضرة في وجدانه وكيانه

خبر عاجل

النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: موقف حزب الله من ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية المقررة واضح ومعلن ‏وثابت لا يخالطه اي شك
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: اي كلام تشكيكي واتهامي على هذا الصعيد دافعه الكذب والافتراء ‏والتضليل وهدفه التجييش والتحريض وشد العصب الانتخابي
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: حزب الله الذي بنى استراتيجياته على ثوابت وقواسم وطنية كبرى يرى في الانتخابات النيابية فرصة ‏للشعب اللبناني ومحطة للناخبين لتجديد الحياة السياسية من خلال اختيار ممثليهم
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: الذين لم تكن لديهم يوما حسابات ‏وثوابت وطنية حقيقية ينتظرون موسم الانتخابات عسى يستطيعون الانقلاب على كل المعادلات ‏
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: نحن لا نملك لهؤلاء الا الشفقة والدعاء ان يهتدوا قليلا عسى يوفروا على لبنان المزيد من الانهيار ‏والخراب الذي جلبته للبلد سياساتهم ورهاناتهم الخاسرة