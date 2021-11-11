11/11/2021

الأسير القواسمي ينتزع نصراً جديداً بعد اتفاق يقضي بإطلاق سراحه

أفاد مكتب إعلام الأسرى في فلسطين مساء اليوم الخميس أنّ الأسير مقداد القواسمي انتزع انتصاراً جديداً، حيث قرّر إنهاء إضرابه المفتوح عن الطعام بعد التوصل لاتفاق يقضي بإطلاق سراحه في شهر شباط/فبراير القادم.

وأشار المكتب إلى أنّ هذا القرار جاء بعد جولات مفاوضات شاقة وطويلة للهيئة القيادية لأسرى حركة "حماس".

ويُشار إلى أنّ الأسير مقداد القواسمي انتزع هذا النصر بعد إضرابه المفتوح عن الطعام لمدة 113 يوماً على التوالي .

جدير ذكره أنّ خمسة أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام داخل المعتقلات "الإسرائيلية"، احتجاجًا على اعتقالهم الإداري تحت حجج واهية، وسط تدهور خطير في حالتهم الصحية، وخاصة مع دخول الاسير كايد الفسفوس يومه الـ120.

فلسطين المحتلةالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

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