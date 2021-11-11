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11/11/2021

"ويستبشرون".. عملٌ فني إبداعي يحاكي قصة شهيد حزب الله


 

 

يوم الشهيد

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التغطية الإخبارية
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: نحن لا نملك لهؤلاء الا الشفقة والدعاء ان يهتدوا قليلا عسى يوفروا على لبنان المزيد من الانهيار ‏والخراب الذي جلبته للبلد سياساتهم ورهاناتهم الخاسرة
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: الذين لم تكن لديهم يوما حسابات ‏وثوابت وطنية حقيقية ينتظرون موسم الانتخابات عسى يستطيعون الانقلاب على كل المعادلات ‏
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: حزب الله الذي بنى استراتيجياته على ثوابت وقواسم وطنية كبرى يرى في الانتخابات النيابية فرصة ‏للشعب اللبناني ومحطة للناخبين لتجديد الحياة السياسية من خلال اختيار ممثليهم
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: اي كلام تشكيكي واتهامي على هذا الصعيد دافعه الكذب والافتراء ‏والتضليل وهدفه التجييش والتحريض وشد العصب الانتخابي
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: موقف حزب الله من ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية المقررة واضح ومعلن ‏وثابت لا يخالطه اي شك

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النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: موقف حزب الله من ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية المقررة واضح ومعلن ‏وثابت لا يخالطه اي شك
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: اي كلام تشكيكي واتهامي على هذا الصعيد دافعه الكذب والافتراء ‏والتضليل وهدفه التجييش والتحريض وشد العصب الانتخابي
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: حزب الله الذي بنى استراتيجياته على ثوابت وقواسم وطنية كبرى يرى في الانتخابات النيابية فرصة ‏للشعب اللبناني ومحطة للناخبين لتجديد الحياة السياسية من خلال اختيار ممثليهم
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: الذين لم تكن لديهم يوما حسابات ‏وثوابت وطنية حقيقية ينتظرون موسم الانتخابات عسى يستطيعون الانقلاب على كل المعادلات ‏
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: نحن لا نملك لهؤلاء الا الشفقة والدعاء ان يهتدوا قليلا عسى يوفروا على لبنان المزيد من الانهيار ‏والخراب الذي جلبته للبلد سياساتهم ورهاناتهم الخاسرة