لبنان

رعد: الشيخ راغب حرب أسّس قواعد المسيرة الجهاديّة

11/11/2021

رعد: الشيخ راغب حرب أسّس قواعد المسيرة الجهاديّة

أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن الشهيد الشيخ راغب حرب هو من أسّس قواعد المسيرة الجهاديّة التي تقوم بها المقاومة الإسلامية ونحقق بها الإنجازات الكبرى التي تُحدث التحوّلات على مستوى لبنان والمنطقة.

كلام النائب رعد جاء خلال زيارةٍ قام بها الى منزل عائلة شيخ الشهداء الشيخ راغب حرب في بلدة جبشيت بمناسبة يوم شهيد حزب الله.

وأضاف رعد "جئنا اليوم من أجل أن نتَلمَّس البركة من والدة الشهيد الشيخ راغب حرب ومن أسرته وعائلته"، وتابع إنه "إعترافٌ وإقرارٌ بالجميل ووفاء لمن بذل الروح والدّم من أجل أن تنتصر هذه المسيرة وأن تتثبّت أركانها ليحدث التغيّر المطلوب في لبنان وفي منطقتنا لتحقيق الخير والعدالة وإقامة الحق".

 

 

رعد: الشيخ راغب حرب أسّس قواعد المسيرة الجهاديّة

محمد رعدالشيخ راغب حرب

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النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: اي كلام تشكيكي واتهامي على هذا الصعيد دافعه الكذب والافتراء ‏والتضليل وهدفه التجييش والتحريض وشد العصب الانتخابي
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: حزب الله الذي بنى استراتيجياته على ثوابت وقواسم وطنية كبرى يرى في الانتخابات النيابية فرصة ‏للشعب اللبناني ومحطة للناخبين لتجديد الحياة السياسية من خلال اختيار ممثليهم
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: الذين لم تكن لديهم يوما حسابات ‏وثوابت وطنية حقيقية ينتظرون موسم الانتخابات عسى يستطيعون الانقلاب على كل المعادلات ‏
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: نحن لا نملك لهؤلاء الا الشفقة والدعاء ان يهتدوا قليلا عسى يوفروا على لبنان المزيد من الانهيار ‏والخراب الذي جلبته للبلد سياساتهم ورهاناتهم الخاسرة