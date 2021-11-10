الشهيد رضا الشاعر: قائد فذّ وبطلٌ قلَّ نظيره

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#جماعة_82
11/11/2021
الشهيد رضا الشاعر: قائد فذّ وبطلٌ قلَّ نظيره
المقاومة الإسلامية
لبنان
حزب الله
يوم الشهيد
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الشهيد رضا الشاعر: قائد فذّ وبطلٌ قلَّ نظيره
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أقمار روضة الشهداء
11/11/2021
وشَهدَ شاهدٌ في الوطن
10/11/2021
#جماعة_82: افتتاحية احياءات يوم الشهيد
10/11/2021
أخي الشهيد.. يُشبهك جيل الثمانينيات
التغطية الإخبارية
21:24
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: نحن لا نملك لهؤلاء الا الشفقة والدعاء ان يهتدوا قليلا عسى يوفروا على لبنان المزيد من الانهيار والخراب الذي جلبته للبلد سياساتهم ورهاناتهم الخاسرة
21:24
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: الذين لم تكن لديهم يوما حسابات وثوابت وطنية حقيقية ينتظرون موسم الانتخابات عسى يستطيعون الانقلاب على كل المعادلات
21:23
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: حزب الله الذي بنى استراتيجياته على ثوابت وقواسم وطنية كبرى يرى في الانتخابات النيابية فرصة للشعب اللبناني ومحطة للناخبين لتجديد الحياة السياسية من خلال اختيار ممثليهم
21:22
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: اي كلام تشكيكي واتهامي على هذا الصعيد دافعه الكذب والافتراء والتضليل وهدفه التجييش والتحريض وشد العصب الانتخابي
21:21
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: موقف حزب الله من ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية المقررة واضح ومعلن وثابت لا يخالطه اي شك
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النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: موقف حزب الله من ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية المقررة واضح ومعلن وثابت لا يخالطه اي شك
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: اي كلام تشكيكي واتهامي على هذا الصعيد دافعه الكذب والافتراء والتضليل وهدفه التجييش والتحريض وشد العصب الانتخابي
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: حزب الله الذي بنى استراتيجياته على ثوابت وقواسم وطنية كبرى يرى في الانتخابات النيابية فرصة للشعب اللبناني ومحطة للناخبين لتجديد الحياة السياسية من خلال اختيار ممثليهم
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: الذين لم تكن لديهم يوما حسابات وثوابت وطنية حقيقية ينتظرون موسم الانتخابات عسى يستطيعون الانقلاب على كل المعادلات
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: نحن لا نملك لهؤلاء الا الشفقة والدعاء ان يهتدوا قليلا عسى يوفروا على لبنان المزيد من الانهيار والخراب الذي جلبته للبلد سياساتهم ورهاناتهم الخاسرة