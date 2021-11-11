لبنان

عز الدين: نريد لبنان بلدا قويا قادرا يرفض الخنوع والإذلال

11/11/2021

عز الدين: نريد لبنان بلدا قويا قادرا يرفض الخنوع والإذلال

بمناسبة يوم الشهيد والذكرى السنوية الـ39 لعملية فاتح عهد الاستشهاديين أحمد قصير، أقام حزب الله مراسم تكريمية في مكان العملية عند مدخل مدينة صور، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين وعدد من العلماء والفاعليات وعوائل الشهداء.

وأدت ثلة من مجاهدي المقاومة الإسلامية قسم العهد والولاء بالسير على نهج الشهداء، ووُضع بعد ذلك أكليل من الورد أمام النُصب التذكاري للشهيد قصير.

عز الدين: نريد لبنان بلدا قويا قادرا يرفض الخنوع والإذلال

وكانت كلمة للنائب عز الدين شدد فيها على ضرورة أن "يعلم العالم كله أن لبنان عصي على الإذلال والإهانة وعلى أي محاولة من أي جهة أتت من الداخل أو من الخارج"، وقال "نرفض كل الممارسات تحت ذرائع مختلفة وواهية".

وأضاف أن السعودية "عجزت عن تحمّل الخسائر والهزائم في عدوانها على اليمن، فجاءت إلى هنا لتحاول أن ترتكب خطأً تلو الخطأ بحق لبنان وأهله ودولته واستقلاله".

وأكد عز الدين رفضه لكل هذه الممارسات، "لأننا أصحاب هذه الأرض، فنحن الذين قدمنا كل هذه التضحيات ليبقى لبنان في موقع الاقتدار والاستقلال الوطني الحر"، مشيرا إلى أننا "في المقاومة الإسلامية الذين انتهجنا هذا الخط، وسرنا على خط هؤلاء الشهداء، نريد لبنان أن يكون على صورة شهدائنا الذين أرادوه أن يكون بلدا قويا وقادرا ومواجها يرفض الخنوع الإذلال".

عز الدين: نريد لبنان بلدا قويا قادرا يرفض الخنوع والإذلال

عز الدين: نريد لبنان بلدا قويا قادرا يرفض الخنوع والإذلال

 

لبنان

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