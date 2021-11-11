11/11/2021

بيع وشراء بين الصهاينة وحلفائهم الإماراتيين على حساب فلسطين

أوصى مجلس البترول التابع للاحتلال الاسرائيلي بنقل الحقوق التي "تمتلكها" شركة "ديلك" الإسرائيلية في حقل الغاز الى شركتين تابعتين لشركة "مبادلة للبترول" الإماراتية، والتي تمتلك جزءًا من شركة الاستثمارات الوطنية التي تملكها الحكومة الاماراتية وتدير أصولًا تبلغ قيمتها 230 مليار دولار.

وحسب موقع "كالكلست" الإسرائيلي الاقتصادي، فإن شركة "ديلك" تمتلك اليوم 22% من حقل "تمار" والصفقة تشمل نقل كافة اسهمها، وكانت جزءًا من اتفاق غاز يلزم شركة "ديلك" بيع كافة أسهمها في تمار، وتمتلك "ديلك" حاليًا 45% من أسهم حقل "لفياتان".

وأوضحت وزارة الطاقة في حكومة الاحتلال أن دخول شركة "مبادرة للبترول" لقطاع الغاز الطبيعي في "اسرائيل" سيساهم بنشاطه وسيشكل مدخلًا للتعاون مع شركات امتنعت بالماضي عن العمل في "اسرائيل" لأسباب جيوسياسية.

وممثلو الشركة ينوون فتح مكتب خاص لهم في الأراضي المحتلة وتوسيع نشاطاتهم في مجال الطاقة، بما يشمل الطاقة المتجددة وأيضًا مجالات الصناعة والابتكار الاخرى.

فلسطين المحتلةالإمارات العربية المتحدة

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