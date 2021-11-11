عين على العدو

بيع وشراء بين الصهاينة وحلفائهم الإماراتيين على حساب فلسطين 

11/11/2021

بيع وشراء بين الصهاينة وحلفائهم الإماراتيين على حساب فلسطين 

أوصى مجلس البترول التابع للاحتلال الاسرائيلي بنقل الحقوق التي "تمتلكها" شركة "ديلك" الإسرائيلية في حقل الغاز الى شركتين تابعتين لشركة "مبادلة للبترول" الإماراتية، والتي تمتلك جزءًا من شركة الاستثمارات الوطنية التي تملكها الحكومة الاماراتية وتدير أصولًا تبلغ قيمتها 230 مليار دولار.

وحسب موقع "كالكلست" الإسرائيلي الاقتصادي، فإن شركة "ديلك" تمتلك اليوم 22% من حقل "تمار" والصفقة تشمل نقل كافة اسهمها، وكانت جزءًا من اتفاق غاز يلزم شركة "ديلك" بيع كافة أسهمها في تمار، وتمتلك "ديلك" حاليًا 45% من أسهم حقل "لفياتان".

وأوضحت وزارة الطاقة في حكومة الاحتلال أن دخول شركة "مبادرة للبترول" لقطاع الغاز الطبيعي في "اسرائيل" سيساهم بنشاطه وسيشكل مدخلًا للتعاون مع شركات امتنعت بالماضي عن العمل في "اسرائيل" لأسباب جيوسياسية. 

وممثلو الشركة ينوون فتح مكتب خاص لهم في الأراضي المحتلة وتوسيع نشاطاتهم في مجال الطاقة، بما يشمل الطاقة المتجددة وأيضًا مجالات الصناعة والابتكار الاخرى.

فلسطين المحتلةالإمارات العربية المتحدة

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النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: موقف حزب الله من ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية المقررة واضح ومعلن ‏وثابت لا يخالطه اي شك
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: اي كلام تشكيكي واتهامي على هذا الصعيد دافعه الكذب والافتراء ‏والتضليل وهدفه التجييش والتحريض وشد العصب الانتخابي
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: حزب الله الذي بنى استراتيجياته على ثوابت وقواسم وطنية كبرى يرى في الانتخابات النيابية فرصة ‏للشعب اللبناني ومحطة للناخبين لتجديد الحياة السياسية من خلال اختيار ممثليهم
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: الذين لم تكن لديهم يوما حسابات ‏وثوابت وطنية حقيقية ينتظرون موسم الانتخابات عسى يستطيعون الانقلاب على كل المعادلات ‏
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: نحن لا نملك لهؤلاء الا الشفقة والدعاء ان يهتدوا قليلا عسى يوفروا على لبنان المزيد من الانهيار ‏والخراب الذي جلبته للبلد سياساتهم ورهاناتهم الخاسرة