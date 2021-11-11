نقاط على الحروف

أقمار روضة الشهداء

11/11/2021

أقمار روضة الشهداء

ليلى عماشا

لم نعرف منهم إلّا الذين عادوا. وبقي المنتظرون طيّ الأسرار. وأيّ سرّ يضاهي جمال اللمحات التي شاهدناها في أسرار التحرير الثاني؟ أيّ كلمات تصوغ حكايات سوريا؟ أيّ لغة ترتّبها بغير دمع؟

في الشارع قرب روضة الحوراء زينب (ع)، مشاة وسيارات وحياة تضجّ بما فيها. وكلّما اقتربتَ أكثر من ذاك المعسكر الذي يضمّ إلى تراب الضاحية جيشًا من شهداء، شعور كثيف يملأ صدرك، ولا تدري إن كنت على وشك أن تذرف قلبك دمعة، أو أنّك فقدتَ فجأة قدرتك على الكلام، فصارت عيناك تنطقان سلامًا وامتنانا.

في الروضة، أنسٌ يلفُّك ما إن تصل. تود في اللحظة الأولى أن ترتمي أمام المشهد. لحظة تعيدك إلى فيض المشاعر التي ملأت روحك يوم تسمّرت أمام بهاء كلّ تفاصيلهم التي أمكن لك أن تراها من خلال الوثائقي الذي أسر القلوب: أسرار التحرير الثاني، الوثائقي الذي سمح لنا أن نرى بعضًا من أسرارهم، كي ندرك أكثر كم هم سرّنا.

يوم الشهيد، وهنا في الروضة، يجتمعُ جيشٌ من شهداء، قل هنا مخيّم الأرواح التي قاتلت وبلغت نصرها حرّة، وعادت إلى الثرى الذي يجاور أيامنا إشفاقًا علينا، نحن الذين يقتلنا الحياء ألف مرة، ولا تكفينا كلّ الدموع لنخبّر عن مدى الامتنان الذي يتسع مع كلّ شمس أكثر.

هنا الشهداء الذين يهبوننا في كل أمسية نعمة الدفء على وقع حضورهم.
هنا أصحابُ اللثام الذي لا يُزاح إلّا يوم الشهادة، وأهل الحبّ الذي كلّما ذاب في التراب اشتدّ فوحه أكثر.

في يوم الشهيد، تُستعاد كلّ لحظة مرّت على القلوب يوم قيل "لن تُسبى زينب مرتّين"، فصدق الوعد وأهله، ويوم تهافت الأقمار إلى الشام، فمنهم من عادَ مخضّبًا بالنور، ومنهم من ينتظر.

على وقع أنشودة "المجد للشهداء" يبدأ النهار، ولا شيء يقنع القلب بأن يكفّ عن تصفّح الصور أو أن لا يلاحق أصواتهم المسجلّة ويتمتم بما قالوا.
في هذا اليوم، لا يمكن لقلب أن يتخطى العاطفة التي انسكبت وما زالت تهطل في النبض حين قال قائد ميداني لأبنائه المقاتلين في الحقل المفخخ بالألغام وبأحقاد الإرهابيين: "تقبروني انتبهوا...".

لبنانحزب اللهيوم الشهيدالمقاومة

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النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: اي كلام تشكيكي واتهامي على هذا الصعيد دافعه الكذب والافتراء ‏والتضليل وهدفه التجييش والتحريض وشد العصب الانتخابي
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: حزب الله الذي بنى استراتيجياته على ثوابت وقواسم وطنية كبرى يرى في الانتخابات النيابية فرصة ‏للشعب اللبناني ومحطة للناخبين لتجديد الحياة السياسية من خلال اختيار ممثليهم
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: الذين لم تكن لديهم يوما حسابات ‏وثوابت وطنية حقيقية ينتظرون موسم الانتخابات عسى يستطيعون الانقلاب على كل المعادلات ‏
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: نحن لا نملك لهؤلاء الا الشفقة والدعاء ان يهتدوا قليلا عسى يوفروا على لبنان المزيد من الانهيار ‏والخراب الذي جلبته للبلد سياساتهم ورهاناتهم الخاسرة