11/11/2021

كليني يغيب عن المنتخب الإيطالي

تلقى المنتخب الإيطالي بطل أوروبا ضربة قوية بعد أن تأكد غياب قائده جورجيو كليني عن مواجهتي سويسرا وارلندا الشمالية، وذلك ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم فيفا قطر 2022 لعدم تعافيه من الإصابة.

وكانت الشكوك تحوم حول مشاركة قائد "اليوفي" وبطل أوروبا في المبارتين الحاسمتين، إلا أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أكد أن كليني سيغادر المعسكر الخاص بالمنتخب وسينضم لقائمة اللاعبين الذين غيبتهم الإصابة عن المعسكر على غرار المهاجم ايموبلي.

شيفتشينكو يعود إلى الكالتشيو

قدم نادي "جناوا" الإيطالي مدربه الجديد الأوكراني اندري شفتشينكو خلفا للمقال دفيد بلارديني.

ويخوض نجم ميلان السابق أول تجربة له مع الأندية بعد الاشراف على منتخب بلاده لمدة 5 أعوام حتى حزيران/يونيو 2024.

راموس يعود لتدريبات "سان جرمان"

عاد المدافع الدولي الاسباني سارغيو راموس (35 عاما) إلى التدريبات الجماعية لفريق "باريس سان جرمان" بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن نادي العاصمة الفرنسية منذ انتقاله بصفقة حرة قادما من ريال مدريد.

ولم يخض راموس أي دقيقة مع متصدر الدوري الفرنسي جراء معاناته من إصابة بالركبة.

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