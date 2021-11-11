رياضة

كليني يغيب عن المنتخب الإيطالي

11/11/2021

كليني يغيب عن المنتخب الإيطالي

تلقى المنتخب الإيطالي بطل أوروبا ضربة قوية بعد أن تأكد غياب قائده جورجيو كليني عن مواجهتي سويسرا وارلندا الشمالية، وذلك ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم فيفا قطر 2022 لعدم تعافيه من الإصابة.

وكانت الشكوك تحوم حول مشاركة قائد "اليوفي" وبطل أوروبا في المبارتين الحاسمتين، إلا أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أكد أن كليني سيغادر المعسكر الخاص بالمنتخب وسينضم لقائمة اللاعبين الذين غيبتهم الإصابة عن المعسكر على غرار المهاجم ايموبلي.

شيفتشينكو يعود إلى الكالتشيو

قدم نادي "جناوا" الإيطالي مدربه الجديد الأوكراني اندري شفتشينكو خلفا للمقال دفيد بلارديني.

ويخوض نجم ميلان السابق أول تجربة له مع الأندية بعد الاشراف على منتخب بلاده لمدة 5 أعوام حتى حزيران/يونيو 2024.

راموس يعود لتدريبات "سان جرمان"

عاد المدافع الدولي الاسباني سارغيو راموس (35 عاما) إلى التدريبات الجماعية لفريق "باريس سان جرمان" بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن نادي العاصمة الفرنسية منذ انتقاله بصفقة حرة قادما من ريال مدريد.

ولم يخض راموس أي دقيقة مع متصدر الدوري الفرنسي جراء معاناته من إصابة بالركبة.

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النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: حزب الله الذي بنى استراتيجياته على ثوابت وقواسم وطنية كبرى يرى في الانتخابات النيابية فرصة ‏للشعب اللبناني ومحطة للناخبين لتجديد الحياة السياسية من خلال اختيار ممثليهم
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: اي كلام تشكيكي واتهامي على هذا الصعيد دافعه الكذب والافتراء ‏والتضليل وهدفه التجييش والتحريض وشد العصب الانتخابي
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: موقف حزب الله من ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية المقررة واضح ومعلن ‏وثابت لا يخالطه اي شك

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النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: موقف حزب الله من ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية المقررة واضح ومعلن ‏وثابت لا يخالطه اي شك
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: اي كلام تشكيكي واتهامي على هذا الصعيد دافعه الكذب والافتراء ‏والتضليل وهدفه التجييش والتحريض وشد العصب الانتخابي
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: حزب الله الذي بنى استراتيجياته على ثوابت وقواسم وطنية كبرى يرى في الانتخابات النيابية فرصة ‏للشعب اللبناني ومحطة للناخبين لتجديد الحياة السياسية من خلال اختيار ممثليهم
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: الذين لم تكن لديهم يوما حسابات ‏وثوابت وطنية حقيقية ينتظرون موسم الانتخابات عسى يستطيعون الانقلاب على كل المعادلات ‏
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: نحن لا نملك لهؤلاء الا الشفقة والدعاء ان يهتدوا قليلا عسى يوفروا على لبنان المزيد من الانهيار ‏والخراب الذي جلبته للبلد سياساتهم ورهاناتهم الخاسرة