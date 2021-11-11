11/11/2021

السعودية نحو تعاون عسكري متزايد مع كيان العدو

يومًا بعد آخر، يتكشف حجم التعاون بين السعودية والكيان الصهيوني، وفي أحدث تطور ذكر موقع Military للشؤون العسكرية أن الطائرات المقاتلة السعودية تتشارك مع الطائرات الإسرائيلية في تعاون أمني للمرة الثانية.

وبحسب الموقع الشهير، فإن المهمّة كانت مرافقة الطائرة الأمريكية B-1B Lancer فوق نقاط بحرية رئيسية في الشرق الأوسط، على الرغم من قول السعودية إن المهمة هي عبارة عن تدريبات ثنائية مع القوات الجوية الأمريكية.

كذلك أفاد مركز Atlantic Council للدراسات الأمريكية أنه منذ بداية عام 2021 بدأت تل أبيب بالسماح بدخول منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية ضمن القواعد الأمريكية المتمركزة في السعودية، مشيرًا الى أن هذه الخطوة جاءت بديلًا لحماية المواقع الحساسة للمملكة.

وفي آب/أغسطس الماضي قدم وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان عرضًا جديدًا للاحتلال مقابل التطبيع الفوري وتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما، إذ كشف مصدر سعودي رفيع المستوى لموقع "سعودي ليكس"، أن ابن سلمان أرسل رسالة عاجلة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، أعلن من خلالها استعداد المملكة للتطبيع العاجل مع الكيان السعودي شرط سحب خط تصدير النفط من الإمارات إلى السعودية.

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