العالم

إيران تعلن عن انتاج 85 مليون طن من البتروكيمياويات سنويًا

11/11/2021

إيران تعلن عن انتاج 85 مليون طن من البتروكيمياويات سنويًا

أعلن المدير التنفيذي لمنطقة ماهشهر البتروكيمياوية الإيرانية الخاصة أميد شهيدي نيا أن هذه المنطقة تستهدف انتاج اكثر من 85 مليون طن من المنتوجات البتروكيمياوية سنويًا.

وأشار شهيدي نيا في تصريح له خلال اجتماعه بالمدير التنفيذي لبنك "التجارة" في مدينة ماهشهر بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران الى أن هنالك في الوقت الحاضر 41 مشروعًا قيد التنفيذ أو الدراسة في هذه المنطقة.

وقال إنه ومع تدشين هذه المشاريع سيبلغ الانتاج في هذه المنطقة البتروكيمياوية الخاصة اكثر من 85 مليون طن سنويًا. 

وأوضح أن تدشين هذه المشاريع سيوفر 3500 فرصة عمل مستديمة، مضيفًا أن غالبية هذه المشاريع هي في مجال الصناعات التكميلية والمصب للصناعات البتروكيمياوية.

الجمهورية الاسلامية في إيران

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النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: اي كلام تشكيكي واتهامي على هذا الصعيد دافعه الكذب والافتراء ‏والتضليل وهدفه التجييش والتحريض وشد العصب الانتخابي
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: حزب الله الذي بنى استراتيجياته على ثوابت وقواسم وطنية كبرى يرى في الانتخابات النيابية فرصة ‏للشعب اللبناني ومحطة للناخبين لتجديد الحياة السياسية من خلال اختيار ممثليهم
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: الذين لم تكن لديهم يوما حسابات ‏وثوابت وطنية حقيقية ينتظرون موسم الانتخابات عسى يستطيعون الانقلاب على كل المعادلات ‏
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: نحن لا نملك لهؤلاء الا الشفقة والدعاء ان يهتدوا قليلا عسى يوفروا على لبنان المزيد من الانهيار ‏والخراب الذي جلبته للبلد سياساتهم ورهاناتهم الخاسرة