11/11/2021

إيران تعلن عن انتاج 85 مليون طن من البتروكيمياويات سنويًا

أعلن المدير التنفيذي لمنطقة ماهشهر البتروكيمياوية الإيرانية الخاصة أميد شهيدي نيا أن هذه المنطقة تستهدف انتاج اكثر من 85 مليون طن من المنتوجات البتروكيمياوية سنويًا.

وأشار شهيدي نيا في تصريح له خلال اجتماعه بالمدير التنفيذي لبنك "التجارة" في مدينة ماهشهر بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران الى أن هنالك في الوقت الحاضر 41 مشروعًا قيد التنفيذ أو الدراسة في هذه المنطقة.

وقال إنه ومع تدشين هذه المشاريع سيبلغ الانتاج في هذه المنطقة البتروكيمياوية الخاصة اكثر من 85 مليون طن سنويًا.

وأوضح أن تدشين هذه المشاريع سيوفر 3500 فرصة عمل مستديمة، مضيفًا أن غالبية هذه المشاريع هي في مجال الصناعات التكميلية والمصب للصناعات البتروكيمياوية.

الجمهورية الاسلامية في إيران

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