الخليج

السعودية ترشو شركة أمريكية لتبييض صفحتها

11/11/2021

السعودية ترشو شركة أمريكية لتبييض صفحتها

كشفت "منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي" (DAWN) عن تقاضي شركة أمريكية تختص بمجال العلاقات العامة، ملايين الدولارات من السعودية مقابل تبييض انتهاكات المملكة في مجال حقوق الإنسان.

ولفتت المنظمة الى أن مايكل بيتروزيلو المدير الإداري لشركة العلاقات العامة الدولية "Qorvis Communications" والشريك منذ فترة طويلة مع حكومة السعودية، أسّس الشركة التي تتخذ من العاصمة الأمريكية مقرًا لها في عام 2000 وتلقى مبالغ مالية من آل سعود منذ هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر ضد الولايات المتحدة.

واشارت المنظمة الى أن بيتروزيلو ساهم من خلال دوره في الشركة، في انتهاكات الحكومة السعودية من خلال ضمان استمرار الدعم العسكري الأمريكي لها، والمساعدة في تجنيب السعودية المساءلة والتدقيق لدورها في الأزمة الإنسانية في اليمن وارتكابها لجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأضافت المنظمة أن بيتروزيلو قدّم صورة مخالفة للحقيقة عن سجل الحكومة السعودية في مجال حقوق الإنسان على وجه الخصوص من خلال تعزيز التواصلات للمنظمات التي تعمل على تبييض انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة السعودية.

ومنذ عام 2001، تلقت شركة Qorvis أكبر قدر من الأموال أكثر من أيّة جماعة ضغط أو شركة علاقات عامة تعمل لصالح الحكومة السعودية، بمبلغ كبير قدره 124،096،489.62 دولارًا.

وقد قاد بيتروزيلو هذه العلاقة منذ البداية وعمل بشكل فعال كممثل ومتحدث باسم الحكومة السعودية.
 

السعوديةاليمن

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النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: موقف حزب الله من ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية المقررة واضح ومعلن ‏وثابت لا يخالطه اي شك
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: اي كلام تشكيكي واتهامي على هذا الصعيد دافعه الكذب والافتراء ‏والتضليل وهدفه التجييش والتحريض وشد العصب الانتخابي
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: حزب الله الذي بنى استراتيجياته على ثوابت وقواسم وطنية كبرى يرى في الانتخابات النيابية فرصة ‏للشعب اللبناني ومحطة للناخبين لتجديد الحياة السياسية من خلال اختيار ممثليهم
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: الذين لم تكن لديهم يوما حسابات ‏وثوابت وطنية حقيقية ينتظرون موسم الانتخابات عسى يستطيعون الانقلاب على كل المعادلات ‏
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: نحن لا نملك لهؤلاء الا الشفقة والدعاء ان يهتدوا قليلا عسى يوفروا على لبنان المزيد من الانهيار ‏والخراب الذي جلبته للبلد سياساتهم ورهاناتهم الخاسرة