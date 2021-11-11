العالم

شركات كبيرة تقاضي بايدن.. والسبب لقاحات

11/11/2021

شركات كبيرة تقاضي بايدن.. والسبب لقاحات "كورونا"!

يواجه تفويض الرئيس الأميركي جو بايدن للشركات الكبيرة بفرض اللقاحات على الموظفين تحديًا في المحكمة يمكن أن يتحول إلى الخطوة الأولى في تفكيك الإجراء بأكمله.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الخامسة في لويزيانا منعت التفويض مؤقتًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن لن يكون للوقف تأثير في الوقت الحالي لأن القواعد الجديدة لم تدخل حيز التنفيذ بعد. ولدى الشركات مهلة حتى 4 كانون الثاني/يناير لفرض تطعيمات ضد فيروس "كوفيد-19" لموظفيها أو مطالبتهم بالخضوع لاختبار أسبوعي.

وتمّ تقديم الطعن القانوني من قبل ائتلاف من المدعين، بمن في ذلك العديد من أرباب العمل والولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون.

وقدمت إدارة بايدن ردّها على الطعن القضائي أمس، بحجة أن القاعدة كانت ضرورية لحماية العمال من الوباء وأن التفويض راسخ في القانون.
 

جو بايدنلقاح كورونا

إقرأ المزيد في: العالم

سفيرا الصين وروسيا عن &quot;القمة من أجل الديمقراطية&quot;: واشنطن تؤجّج الصراعات الأيديولوجية&nbsp;

30/11/2021

سفيرا الصين وروسيا عن "القمة من أجل الديمقراطية": واشنطن تؤجّج الصراعات الأيديولوجية 
معرض المنتجات الإيرانية ينطلق في دمشق: بوابة اقتصادية مهمّة للسورييين&nbsp;

30/11/2021

معرض المنتجات الإيرانية ينطلق في دمشق: بوابة اقتصادية مهمّة للسورييين 
طهران: نسعى للتوصل إلى اتفاق جيّد رغم النكث الأمريكي

30/11/2021

طهران: نسعى للتوصل إلى اتفاق جيّد رغم النكث الأمريكي
حراك مغربي واسع ضدّ التطبيع مع الكيان الصهيوني

30/11/2021

حراك مغربي واسع ضدّ التطبيع مع الكيان الصهيوني
السيّد رئيسي لماكرون: على الأمريكيين والأوروبيين العودة إلى التزاماتهم

29/11/2021

السيّد رئيسي لماكرون: على الأمريكيين والأوروبيين العودة إلى التزاماتهم
الرّئيس الجزائري يجدّد دعم بلاده للشعب الفلسطيني: لاسترجاع حقوقه المغتصبة كاملة

29/11/2021

الرّئيس الجزائري يجدّد دعم بلاده للشعب الفلسطيني: لاسترجاع حقوقه المغتصبة كاملة
التغطية الإخبارية
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: نحن لا نملك لهؤلاء الا الشفقة والدعاء ان يهتدوا قليلا عسى يوفروا على لبنان المزيد من الانهيار ‏والخراب الذي جلبته للبلد سياساتهم ورهاناتهم الخاسرة
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: الذين لم تكن لديهم يوما حسابات ‏وثوابت وطنية حقيقية ينتظرون موسم الانتخابات عسى يستطيعون الانقلاب على كل المعادلات ‏
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: حزب الله الذي بنى استراتيجياته على ثوابت وقواسم وطنية كبرى يرى في الانتخابات النيابية فرصة ‏للشعب اللبناني ومحطة للناخبين لتجديد الحياة السياسية من خلال اختيار ممثليهم
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: اي كلام تشكيكي واتهامي على هذا الصعيد دافعه الكذب والافتراء ‏والتضليل وهدفه التجييش والتحريض وشد العصب الانتخابي
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: موقف حزب الله من ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية المقررة واضح ومعلن ‏وثابت لا يخالطه اي شك

مقالات مرتبطة
&quot;بايدن الضعيف&quot;.. كيف يواجه شبح ترامب والحرب الأهلية؟
"بايدن الضعيف".. كيف يواجه شبح ترامب والحرب الأهلية؟
خطة استيطانية في القدس المحتلة يُعلن عنها قريبًا
خطة استيطانية في القدس المحتلة يُعلن عنها قريبًا
رئيس وزراء الاحتلال يائس من إدارة بايدن: الإيرانيون أيضًا طوّقونا بالصواريخ
رئيس وزراء الاحتلال يائس من إدارة بايدن: الإيرانيون أيضًا طوّقونا بالصواريخ
الأمريكيون مستاؤون من بايدن
الأمريكيون مستاؤون من بايدن
3 ملايين دولار الكلفة الامنية لِعُطَل بايدن في 43 اسبوعًا
3 ملايين دولار الكلفة الامنية لِعُطَل بايدن في 43 اسبوعًا
كورونا لبنان: المخاوف والتحديات
كورونا لبنان: المخاوف والتحديات
هكذا سيتم تلقيح التلامذة في المؤسسات التربوية
هكذا سيتم تلقيح التلامذة في المؤسسات التربوية
كورونا في الجنوب.. انتشار يدعو للقلق
كورونا في الجنوب.. انتشار يدعو للقلق
منظمة الصحة العالمية: فهم سلالة كورونا الجديدة &quot;يحتاج إلى أسابيع عدة&quot;
منظمة الصحة العالمية: فهم سلالة كورونا الجديدة "يحتاج إلى أسابيع عدة"
حملات التلقيح تتكثّف وإصابات &quot;كورونا&quot; ترتفع.. ماذا تقول وزارة الصحة لـ&quot;العهد&quot;؟
حملات التلقيح تتكثّف وإصابات "كورونا" ترتفع.. ماذا تقول وزارة الصحة لـ"العهد"؟

خبر عاجل

النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: موقف حزب الله من ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية المقررة واضح ومعلن ‏وثابت لا يخالطه اي شك
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: اي كلام تشكيكي واتهامي على هذا الصعيد دافعه الكذب والافتراء ‏والتضليل وهدفه التجييش والتحريض وشد العصب الانتخابي
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: حزب الله الذي بنى استراتيجياته على ثوابت وقواسم وطنية كبرى يرى في الانتخابات النيابية فرصة ‏للشعب اللبناني ومحطة للناخبين لتجديد الحياة السياسية من خلال اختيار ممثليهم
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: الذين لم تكن لديهم يوما حسابات ‏وثوابت وطنية حقيقية ينتظرون موسم الانتخابات عسى يستطيعون الانقلاب على كل المعادلات ‏
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: نحن لا نملك لهؤلاء الا الشفقة والدعاء ان يهتدوا قليلا عسى يوفروا على لبنان المزيد من الانهيار ‏والخراب الذي جلبته للبلد سياساتهم ورهاناتهم الخاسرة