11/11/2021

شركات كبيرة تقاضي بايدن.. والسبب لقاحات "كورونا"!

يواجه تفويض الرئيس الأميركي جو بايدن للشركات الكبيرة بفرض اللقاحات على الموظفين تحديًا في المحكمة يمكن أن يتحول إلى الخطوة الأولى في تفكيك الإجراء بأكمله.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الخامسة في لويزيانا منعت التفويض مؤقتًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن لن يكون للوقف تأثير في الوقت الحالي لأن القواعد الجديدة لم تدخل حيز التنفيذ بعد. ولدى الشركات مهلة حتى 4 كانون الثاني/يناير لفرض تطعيمات ضد فيروس "كوفيد-19" لموظفيها أو مطالبتهم بالخضوع لاختبار أسبوعي.

وتمّ تقديم الطعن القانوني من قبل ائتلاف من المدعين، بمن في ذلك العديد من أرباب العمل والولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون.

وقدمت إدارة بايدن ردّها على الطعن القضائي أمس، بحجة أن القاعدة كانت ضرورية لحماية العمال من الوباء وأن التفويض راسخ في القانون.



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