الخليج

سجن قرين العسكري.. حيث المعتقلون البحرينيون المنسيّون

11/11/2021

سجن قرين العسكري.. حيث المعتقلون البحرينيون المنسيّون

تواصل سلطات البحرين مسلسل الانتهاكات الحقوقية بحقّ المعتقلين السياسيين تعذيبًا وإهمالًا. جمعية الوفاق عبّرت عن قلقها إزاء أوضاع السجناء السياسيين المنسيين في سجن قرين العسكري (جنوب المملكة)، لافتة الى توارد معلومات حقوقية عن دخول السجين السياسي فاضل السيد عباس رضي إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على انتهاك حقه في تلقي العلاج المناسب واللازم.

وجدّدت جميعة "الوفاق" دعوتها للإفراج عن السجناء السياسيين في سجن قرين العسكري بشكل فوري، وهم: محمد عبد الحسن المتغوي، فاضل السيد عباس رضي، السيد علوي حسين، مبارك عادل مبارك مهنا، محمد عبد الحسين صالح الشهابي.

وأكدت "الوفاق" ضرورة أن تتقدم الجهات الحقوقية الدولية بطلب لزيارة سجن قرين العسكري لتفقد أوضاع المعتقلين المنسيين والذين من بينهم ضحايا مدنيون تعرضوا لمحاكمة عسكرية، خصوصًا مع الصيت السيئ لهذا السجن في قضايا السياسيين.

البحرينجمعية الوفاق البحرينيةالأسرى والمعتقلون

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النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: موقف حزب الله من ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية المقررة واضح ومعلن ‏وثابت لا يخالطه اي شك
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: اي كلام تشكيكي واتهامي على هذا الصعيد دافعه الكذب والافتراء ‏والتضليل وهدفه التجييش والتحريض وشد العصب الانتخابي
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: حزب الله الذي بنى استراتيجياته على ثوابت وقواسم وطنية كبرى يرى في الانتخابات النيابية فرصة ‏للشعب اللبناني ومحطة للناخبين لتجديد الحياة السياسية من خلال اختيار ممثليهم
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: الذين لم تكن لديهم يوما حسابات ‏وثوابت وطنية حقيقية ينتظرون موسم الانتخابات عسى يستطيعون الانقلاب على كل المعادلات ‏
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: نحن لا نملك لهؤلاء الا الشفقة والدعاء ان يهتدوا قليلا عسى يوفروا على لبنان المزيد من الانهيار ‏والخراب الذي جلبته للبلد سياساتهم ورهاناتهم الخاسرة