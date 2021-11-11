11/11/2021

سجن قرين العسكري.. حيث المعتقلون البحرينيون المنسيّون

تواصل سلطات البحرين مسلسل الانتهاكات الحقوقية بحقّ المعتقلين السياسيين تعذيبًا وإهمالًا. جمعية الوفاق عبّرت عن قلقها إزاء أوضاع السجناء السياسيين المنسيين في سجن قرين العسكري (جنوب المملكة)، لافتة الى توارد معلومات حقوقية عن دخول السجين السياسي فاضل السيد عباس رضي إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على انتهاك حقه في تلقي العلاج المناسب واللازم.

وجدّدت جميعة "الوفاق" دعوتها للإفراج عن السجناء السياسيين في سجن قرين العسكري بشكل فوري، وهم: محمد عبد الحسن المتغوي، فاضل السيد عباس رضي، السيد علوي حسين، مبارك عادل مبارك مهنا، محمد عبد الحسين صالح الشهابي.

وأكدت "الوفاق" ضرورة أن تتقدم الجهات الحقوقية الدولية بطلب لزيارة سجن قرين العسكري لتفقد أوضاع المعتقلين المنسيين والذين من بينهم ضحايا مدنيون تعرضوا لمحاكمة عسكرية، خصوصًا مع الصيت السيئ لهذا السجن في قضايا السياسيين.

البحرينجمعية الوفاق البحرينيةالأسرى والمعتقلون

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