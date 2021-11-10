اليمن

قتلى من ضباط وجنود العدو السعودي بعملية نوعية للقوة الصاروخية اليمنية على معسكرات ظهران الجنوب بعسير 

10/11/2021

قتلى من ضباط وجنود العدو السعودي بعملية نوعية للقوة الصاروخية اليمنية على معسكرات ظهران الجنوب بعسير 

نفّذت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية عملية واسعة استهدفت معسكرات مرتزقة العدوان السعودي في ظهران الجنوب ومأرب وتعز، وأدّت إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح بينهم قائد الفوج الأول في ظهران الجنوب بالعمق السعودي.

وأكّد المتحدّث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أنّ القوة الصاروخية تمكنت من تنفيذ عملية نوعية استهدفت معسكرات في ظهران الجنوب بمنطقة عسير السعودية ومأرب وغربي تعز وكانت الإصابات دقيقة.

وأضاف العميد سريع أنّ القوة الصاروخية أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية استهدفت معسكر الفوج الأول في ظهران الجنوب بمنطقة عسير، ونتج عن العملية سقوط أعدادًا كبيرة من ضباط وجنود العدو السعودي بين قتيل وجريح.

كما أضاف أنّ القوة الصاروخية أطلقت أيضًا صاروخين باليستيين استهدفا معسكرًا تدريبيًا للعدو غربي تعز ، وصاروخين باليستيين آخرين استهدفا تجمعات المرتزقة في البلق الأوسط ومعسكر آخر بمأرب.

وأكّد العميد سريع أنّ العملية أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من المرتزقة المحليين والجنود والضباط السعوديين وعلى رأسهم قائد الفوج الأول في ظهران الجنوب.

القوات المسلحة اليمنيةالعدوان الاميركي السعودي على اليمن

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