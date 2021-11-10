العالم

قرار أمَمي يؤكّد سيادة سوريا على الجولان المحتلّ

10/11/2021

قرار أمَمي يؤكّد سيادة سوريا على الجولان المحتلّ

أقرّت الجمعية العامّة للأمم المتّحدة 4 قرارات لصالح القضية الفلسطينية وقرار خامس يؤكّد سيادة سوريا على مرتفعات الجولان المحتل.

وصوّت ممثلو الدول الأعضاء بأغلبيّة ساحقة على قرار يؤكّد سيادة سوريا على مرتفعات الجولان التي يحتلها الكيان الصهيوني منذ حرب حزيران/يونيو 1967.

والقرار حصل على 144 صوتاً واعتراض والولايات المتّحدة وكيان الإحتلال الإسرائيلي وامتناع 22 دولة أخرى عن التّصويت.

يشار إلى أنّ هذه القرارات تصدر بشكل سنوي عن الجمعية العامّة التي يبلغ عدد أعضائها 193 دولة.

سورياالكيان الصهيونيالجولان السوري المحتلالأمم المتحدة

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