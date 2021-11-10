العالم

وزير الخارجية الجزائري: آن الأوان لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية

10/11/2021

وزير الخارجية الجزائري: آن الأوان لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية

أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن "الأوان قد آن لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية".

وصرح لعمامرة بأن كرسي سوريا يجب أن يعود إليها دون التدخل في سياساتها وفي من يحكمها.

وشدد على أن بلاده لم توافق أصلًا في تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية، مشيرًا إلى أن ذلك لم يسهم ذلك في الحلول.

وتابع لعمامرة قائلاً: "والآن سننظر إلى المستقبل".

وأوضح أنهم سيعملون على تقريب وجهات النظر بين الإخوة العرب في القمة العربية والتحلي بقسط من الواقعية.

وبارك الدبلوماسي الجزائري زيارة وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد لدمشق، مؤكدًا أنه يأمل في أن تسهم في تذليل العقبات بين سوريا ودول عربية أخرى لنبلغ هدف جمع الشمل.

سورياالجزائرالجامعة العربية

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