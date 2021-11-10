10/11/2021

بالفيديو: حطام طائرة تجسّس أمريكية أُسقطت في أجواء الجوبة

نشر الإعلام الحربي اليمني حطام طائرة التجسس الأمريكية "سكان إيغل" (Scan Eagel) التي أسقطتها القوات المسلحة اليمنية الاثنين في منطقة الجوبة بمحافظة مأرب أثناء قيامها بمهام عدائية.

وأعلن المتحدّث باسم القوات المسلّحة اليمنية العميد يحيى سريع أنَّ عملية إسقاط الطائرة جرت بسلاح مناسب، مشيرًا إلى أنَّ الطائرة هي الخامسة من النوع الذي تمكنت دفاعات القوات المسلحة الجوية من إسقاطه خلال هذا العام.





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