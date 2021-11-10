منوعات

القهوة من رفيقة اللبنانيين الى ترفٍ يُستغنى عنه

10/11/2021

القهوة من رفيقة اللبنانيين الى ترفٍ يُستغنى عنه

 

لبنانالقهوة

إقرأ المزيد في: منوعات

لقاح &quot;باستوكوفوك&quot; الإيراني صالح لجميع الفئات العمرية

27/11/2021

لقاح "باستوكوفوك" الإيراني صالح لجميع الفئات العمرية
في أول مهمة من نوعها..&quot;ناسا&quot; تطلق مركبةً لحَرف مسار كويكب&nbsp;

24/11/2021

في أول مهمة من نوعها.."ناسا" تطلق مركبةً لحَرف مسار كويكب 
غوغل يحتفي بالذكرى الـ78 لعيد الاستقلال اللبناني

22/11/2021

غوغل يحتفي بالذكرى الـ78 لعيد الاستقلال اللبناني
الصين تطلق قمرًا صناعيًا جديدًا إلى الفضاء

20/11/2021

الصين تطلق قمرًا صناعيًا جديدًا إلى الفضاء
الأرض شهدت أطول خسوف جزئي للقمر منذ القرن الـ15

19/11/2021

الأرض شهدت أطول خسوف جزئي للقمر منذ القرن الـ15
مشروب "منزلي" يقلل من خطر السكتة الدماغية!

18/11/2021

مشروب "منزلي" يقلل من خطر السكتة الدماغية!
التغطية الإخبارية
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: اي كلام تشكيكي واتهامي على هذا الصعيد دافعه الكذب والافتراء ‏والتضليل وهدفه التجييش والتحريض وشد العصب الانتخابي
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: موقف حزب الله من ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية المقررة واضح ومعلن ‏وثابت لا يخالطه اي شك
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: موقف حزب الله من ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية المقررة واضح ومعلن ‏وثابت لا يخالطه اي شك
الليرة التركية تتراجع إلى مستوى قياسي جديد لتسجل 13.45 مقابل الدولار
لبنان: الرئيس بري دعا لجنتي المال والإدارة إلى جلسة مشتركة غدًا لوضع الضوابط على التحاويل المصرفية

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ما علاقة القهوة بأمراض الكبد؟
ما علاقة القهوة بأمراض الكبد؟
تحذير هامّ لعشاق القهوة!
تحذير هامّ لعشاق القهوة!

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النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: موقف حزب الله من ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية المقررة واضح ومعلن ‏وثابت لا يخالطه اي شك
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: موقف حزب الله من ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية المقررة واضح ومعلن ‏وثابت لا يخالطه اي شك
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: اي كلام تشكيكي واتهامي على هذا الصعيد دافعه الكذب والافتراء ‏والتضليل وهدفه التجييش والتحريض وشد العصب الانتخابي