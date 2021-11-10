10/11/2021

بحرية العدو تشارك في تدريبات دولية في قبرص

بدأ سلاح البحرية الاسرائيلية المشاركة في تدريبات "الفصول الانتقالية" الدولية في قبرص، والتي تجري للعام التاسع على التوالي، بعد توقُّف استمرّ عامين إثر جائحة كورونا.

بحسب موقع "إسرائيل نيوز 24"، شاركت في التدريبات قوات بحرية من الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ايطاليا، مصر، اليونان وقبرص.

وقال قائد الكتيبة الإسرائيلية 916 إنَّ "هدف التدريبات هو استمرار التعاون الاقليمي، بالتشديد على العلاقة بين البحرية الاسرائيلية والقبرصية واليونانية وحتى تعزيزها وتقويتها".

ومن ضمن التدريبات، نُفّذ تدريب ملفت جرى خلاله استهداف لسفينة حفريات قبرصية وفرار عدد كبير من الاشخاص نحو البحر.

كما قامت السفن بمسح مساحات واسعة في البحر بهدف البحث عن دمىً تُشبه ناجين من سفن الحفريات، وبمساعدة مروحيات نُقل الناجون إلى السفن التي لديها غرفٌ خاصة للعمليات الجراحية وإلى المستشفيات القريبة.

سفن البحريتين الاسرائيلية والقبرصية تعاونت معًا لمواجهة سيناريوهات تحاكي تهديدات "إرهابية"، من بينها التعامل مع سفن انتحارية محملة بالمتفجرات، على ما أورد الموقع.

وأشار ضابط صهيوني إلى أنَّه خلال هذا التمرين "كان يجب علينا الهروب من هذه السفن وإطلاق النار، مع الحفاظ على اتصالٍ متواصل".



الكيان الصهيونيتركياقبرصاليونان

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