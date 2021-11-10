10/11/2021

المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لمواجهة إيران

واصل المنتخب اللبناني لكرة القدم استعداداته لمواجهة نظيره الإيراني عصر يوم غد الخميس على ملعب الرئيس الشهيد رفيق الحريري في صيدا عند الثانية عصرا.

وخاض المنتخب تدريبًا بصفوف مكتملة بعد اكتمال المحترفين، وتركز التدريب الذي اشرف عليه المدير الفني التشيكي ايفان هشيك على الجوانب التكتيكية والفنية والتركيز على طريقة لعب المنتخب الإيراني.

ونفذ التدريب العام بعناصر مكتملة على ملعب البابلية بعد انضمام جورج ملكي وربيع عطايا عقب وصولهما من السويد وماليزيا.

وأكد هاشيك أن "التعاطي سيكون واقعيا ومتزنا مع المجريات أمام منافس مميز دفاعا وهجوما، وسنواجه كتلة متراصة كفيلة بعكس الصورة الإيجابية".

ويعقد المؤتمر الصحافي للجهازين الفنيين الخاص بالمباراة عند الثالثة إلا ربعا عصر اليوم الأربعاء عبر تقنية الاتصال المرئي، إضافة للمؤتمر الفني للمنتخب اللبناني الذي يليه التدريب الرسمي على ملعب المباراة.

وكان المنتخب الإيراني قد خاض تمرينه الثاني على ملعب العهد بحضور كبير للجالية الإيرانية في لبنان.

وزارة الرياضة تعلق

بعد قرار الاتحادين الدولي والآسيوي إقامة مبارتي لبنان مع إيران والإمارات بغياب الجمهور وحرمان اللبنانيين من متابعة المباراة عبر الشاشة بقرار صادر عن الشركة الناقلة للمباراة، أكد وزير الشباب والرياضة جوروج كلاس في بيان له متابعة التحضيرات مع الاتحاد اللبناني استعدادا للقاء المنتظر بين المنتخبين اللبناني والإيراني.

وأعلن عن اجراء الاتصالات اللازمة مع وزارة الإعلام وجهات خارجية ذات صلة من أجل الموافقة على منح الصورة لتلفزيون لبنان بقناته الأرضية، مضيفا أن "جملة من العوائق التقنية والمالية تمنع ذلك والأمر ليس محصورا بمسألة النقل الأرضي".

خسارة لمنتخب الشباب

هذا وخسر المنتخب اللبناني لكرة القدم للشباب أمام نظيره السوري بهدف في لقاء ودي جرى على ملعب بحمدون البلدي، في سياق استعدادات المنتخبين لبطولة اتحاد غرب آسيا للشباب الثانية في العراق 2021.

والغيت المباراة الودية الثانية التي كانت مقررة يوم الجمعة بعد وقوع المنتخبين بالمجموعة الثانية للبطولة إلى جانب منتخبي الأردن والامارات.

وحل العراق المضيف إلى جانب منتخبات فلسطين واليمن والبحرين الكويت في المجموعة الأولى.

وتنطلق منافسات البطولة في 20 الشهر الجاري وتستمر حتى الأول من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

فوز لـ"الشانفيل" في دوري كرة السلة

واصل "الشانفيل" عروضه الجيدة وتغلب على "بيبلوس" 90-52 ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كرة السلة.

ورفع الفريق المتني رصيده إلى 7 نقاط ليصعد للمركز الثاني مؤقتا بينما جعلت خسارة فريق "بيبلوس" في المركز الثامن بست نقاط.

انتصار هام لمنتخب السيدات

وبلغ المنتخب اللبناني لكرة السلة للسيدات نصف نهائي المستوى الثاني من بطولة آسيا المؤهلة للمستوى الأول بفوزه على نظيره السوري 83-63، ليحقق سيدات لبنان فوزه الثاني بعد الأول على إيران.

"شباب البرج" يوقف تدريباته

وأعلن نادي "شباب البرج" ايقاف تدريبات الفريق الأول حتى الوصول لحل الأزمة القائمة مع الاتحاد اللبناني.

وكانت إدارة النادي قد اصدرت الاثنين بيانا أعلنت فيه الانسحاب من البطولة بسبب الاخطاء التحكيمية المتكررة والمتعمدة وإيقاف اللاعب حسن هزيمة ستة أشهر ظلمًا.

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