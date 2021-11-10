العالم

شمخاني: إيران مستعدة للمشاركة في حل الأزمة الإنسانية بأفغانستان

10/11/2021

شمخاني: إيران مستعدة للمشاركة في حل الأزمة الإنسانية بأفغانستان

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران الأدميرال علي شمخاني ضرورة بذل جهودٍ مشتركةٍ لتشكيل حكومةٍ شاملةٍ في أفغانستان.

وفي مؤتمر الحوار الأمني ​​الإقليمي الثالث في نيودلهي، أعلن شمخاني استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتقديم كافة امكانياتها مثل طرق المواصلات والموانئ، بما في ذلك ميناء تشابهار، لحل الأزمة الإنسانية في أفغانستان.

وأشار إلى آثار وعواقب الاحتلال الأمريكي لأفغانستان، قائلًا: "قبل عشرين عامًا، احتلت الولايات المتحدة أفغانستان بذريعة محاربة الإرهاب والتصدى لطالبان والقاعدة لجعلها دولة نموذجية ولكن بدلًا من ذلك وتقديم نموذج ناجح، أدى الاحتلال الأمريكي إلى أزمة أكثر سلبية في أفغانستان مما وسَّع نطاق الأعمال الإرهابية والفقر والبؤس وزراعة المخدرات والاتجار بها والهجرة، وأودت بحياة عددٍ كبيرٍ من الأبرياء في أفغانستان".

ولفت شمخاني إلى أنَّ العالم رأى كيف انهار النظام العسكري والأمني ​​الأمريكي، الذي كان يعتمد على التدريب والمعدات الأمريكية، واضطرَّ إلى الفرار من أفغانستان بهزيمة مشينة.
 

الولايات المتحدة الأميركيةالجمهورية الاسلامية في إيرانافغانستانعلي شمخاني

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