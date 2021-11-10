لبنان

التعليم العالي في التعبئة التربوية: للمباشرة بالعام الجامعي وتحقيق المطالب العادلة

10/11/2021

التعليم العالي في التعبئة التربوية: للمباشرة بالعام الجامعي وتحقيق المطالب العادلة

قدّرت هيئة التعليم العالي جهود الرئيس المنتهية ولايته فؤاد أيوب، وشكرته على مهامه التي أنجزها وآخرها في مواجهة تداعيات الكورونا وانهيار قيمة العملة الوطنية وانعكاساتها على عموم أهل الجامعة.

الهيئة وفي بيان لها تقدّمت بأسمى آيات التهنئة للرئيس الجديد د. بسام بدران، وأملت أن تشهد معه الجامعة نهوضًا حقيقيًا وتقدمًا يسمح لها بالتغلب على مصاعبها الداخلية والخارجية، معربة عن استعدادها التام للتعاون مع الرئيس، واعتبرت أن نجاحه في مشروع النهوض بالجامعة نجاح لكل الوطن.

ودعت هيئة التعليم العالي الهيئات التعليمية والإدارية كافة في الجامعة إلى المباشرة في ترتيب افتتاح العام الدراسي أسوةً بكل الجامعات والقطاعات التربوية في لبنان خاصةً في هذه الظروف الصعبة، وإلى تحقيق المطالب العادلة للأساتذة، بإدخال كافة مستوفي الشروط إلى التفرغ ودخول المتفرغين إلى ملاك الجامعة، مع ضرورة توفير الدعم المالي المستعجل لكافة الأساتذة لتمكينهم من القيام بالحد الأدنى من مهامهم، سواء للحضور إلى كلياتهم أو للتعليم عن بعد حيث تدعو الجامعة لذلك، من دون أن تتجاوز حقوق الأساتذة المتقاعدين والعمل على إنصافهم، وهم الذين أمضوا ردحًا من عمرهم في إعلاء شأن الجامعة تدريسًا وأبحاثاً.

وقالت الهيئة إن الانطلاقة الواعدة للعام الجامعي الجديد تستوجب دعمًا عاجلًا لموازنة الجامعة والعمل على تثبيت المدربين المتعاقدين وفتح أبواب التعاقد في الشواغر التي سببتها هجرة الطاقات العلمية والتي خسرتها الجامعة ولبنان، مؤكدة توفير مقومات الدعم للطلبة في نقلهم وانتقالهم من وإلى الجامعة.

وأملت في الختام إعفاءهم من رسوم التسجيل ودعم بدلات السكن الجامعي لهم كخطوات تشجيعية تخفف من معاناتهم، في سياق واجب الدولة دعم التعليم العالي في لبنان وخصوصًا الرسمي منه.

الجامعة اللبنانيةالتعبئة التربوية في حزب الله

إقرأ المزيد في: لبنان

الغاز القطري يغذِّي &quot;كهرباء لبنان&quot;.. إليكم التّفاصيل

30/11/2021

الغاز القطري يغذِّي "كهرباء لبنان".. إليكم التّفاصيل
&nbsp;حملة &quot;رحمةٌ مهداة&quot; تفتتح حديقة يارين وتطلق مشاريع مدرسية

30/11/2021

 حملة "رحمةٌ مهداة" تفتتح حديقة يارين وتطلق مشاريع مدرسية
منطاد إسرائيلي عملاق يخرق السيادة اللبنانية

30/11/2021

منطاد إسرائيلي عملاق يخرق السيادة اللبنانية
بيرم في رابع اجتماع للجنة المؤشر: مرسوم زيادة بدل النقل لن ينتظر انعقاد الحكومة

30/11/2021

بيرم في رابع اجتماع للجنة المؤشر: مرسوم زيادة بدل النقل لن ينتظر انعقاد الحكومة
أهالي شهداء وجرحى مجزرة الطيونة: صوان عمل على اصدار اخلاءات سبيل تعسفية

30/11/2021

أهالي شهداء وجرحى مجزرة الطيونة: صوان عمل على اصدار اخلاءات سبيل تعسفية
كورونا لبنان: المخاوف والتحديات

30/11/2021

كورونا لبنان: المخاوف والتحديات
التغطية الإخبارية
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: موقف حزب الله من ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية المقررة واضح ومعلن ‏وثابت لا يخالطه اي شك
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: موقف حزب الله من ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية المقررة واضح ومعلن ‏وثابت لا يخالطه اي شك
الليرة التركية تتراجع إلى مستوى قياسي جديد لتسجل 13.45 مقابل الدولار
لبنان: الرئيس بري دعا لجنتي المال والإدارة إلى جلسة مشتركة غدًا لوضع الضوابط على التحاويل المصرفية
بوتين: سبب نجاحنا في الشرق الأوسط هو احترام الشركاء وعدم التدخل في شؤونهم

مقالات مرتبطة
التخلّف العلمي آتٍ!&nbsp;
التخلّف العلمي آتٍ! 
مبدعو الجنوب يتألّقون.. كيف تمكّن أيمن الزين من حلّ "معضلة روزنفيلد"؟
مبدعو الجنوب يتألّقون.. كيف تمكّن أيمن الزين من حلّ "معضلة روزنفيلد"؟
الجامعة اللبنانية تتقدّم ثلاث مراتب في التصنيف العربي للجامعات
الجامعة اللبنانية تتقدّم ثلاث مراتب في التصنيف العربي للجامعات
بدران رئيساً للجامعة اللبنانية..ماذا يقول؟
بدران رئيساً للجامعة اللبنانية..ماذا يقول؟
أسئلة مشروعة برسم معالي وزير التربية والتعليم العالي .. فهل من مُجيب؟
أسئلة مشروعة برسم معالي وزير التربية والتعليم العالي .. فهل من مُجيب؟
حزب الله يتابع الأوضاع التربوية مع الحلبي
حزب الله يتابع الأوضاع التربوية مع الحلبي
وفدٌ تربوي من حزب الله قدَّم لوزير العمل اقتراحات للجنة المؤشر لتخفيف الأعباء
وفدٌ تربوي من حزب الله قدَّم لوزير العمل اقتراحات للجنة المؤشر لتخفيف الأعباء
"رحمة مهداة".. من التعبئة التربوية لأهالي القرى الحدودية
"رحمة مهداة".. من التعبئة التربوية لأهالي القرى الحدودية
انتخابات الـLAU: طلاب التعبئة التربوية يقاطعون التمثيلية الفاشلة
انتخابات الـLAU: طلاب التعبئة التربوية يقاطعون التمثيلية الفاشلة
دعماً لطلاب الشهادات الرسمية.. مبادرة للتعبئة التربوية في بلدة معركة
دعماً لطلاب الشهادات الرسمية.. مبادرة للتعبئة التربوية في بلدة معركة

خبر عاجل

النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: موقف حزب الله من ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية المقررة واضح ومعلن ‏وثابت لا يخالطه اي شك
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: موقف حزب الله من ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية المقررة واضح ومعلن ‏وثابت لا يخالطه اي شك