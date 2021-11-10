10/11/2021

التعليم العالي في التعبئة التربوية: للمباشرة بالعام الجامعي وتحقيق المطالب العادلة

قدّرت هيئة التعليم العالي جهود الرئيس المنتهية ولايته فؤاد أيوب، وشكرته على مهامه التي أنجزها وآخرها في مواجهة تداعيات الكورونا وانهيار قيمة العملة الوطنية وانعكاساتها على عموم أهل الجامعة.

الهيئة وفي بيان لها تقدّمت بأسمى آيات التهنئة للرئيس الجديد د. بسام بدران، وأملت أن تشهد معه الجامعة نهوضًا حقيقيًا وتقدمًا يسمح لها بالتغلب على مصاعبها الداخلية والخارجية، معربة عن استعدادها التام للتعاون مع الرئيس، واعتبرت أن نجاحه في مشروع النهوض بالجامعة نجاح لكل الوطن.

ودعت هيئة التعليم العالي الهيئات التعليمية والإدارية كافة في الجامعة إلى المباشرة في ترتيب افتتاح العام الدراسي أسوةً بكل الجامعات والقطاعات التربوية في لبنان خاصةً في هذه الظروف الصعبة، وإلى تحقيق المطالب العادلة للأساتذة، بإدخال كافة مستوفي الشروط إلى التفرغ ودخول المتفرغين إلى ملاك الجامعة، مع ضرورة توفير الدعم المالي المستعجل لكافة الأساتذة لتمكينهم من القيام بالحد الأدنى من مهامهم، سواء للحضور إلى كلياتهم أو للتعليم عن بعد حيث تدعو الجامعة لذلك، من دون أن تتجاوز حقوق الأساتذة المتقاعدين والعمل على إنصافهم، وهم الذين أمضوا ردحًا من عمرهم في إعلاء شأن الجامعة تدريسًا وأبحاثاً.

وقالت الهيئة إن الانطلاقة الواعدة للعام الجامعي الجديد تستوجب دعمًا عاجلًا لموازنة الجامعة والعمل على تثبيت المدربين المتعاقدين وفتح أبواب التعاقد في الشواغر التي سببتها هجرة الطاقات العلمية والتي خسرتها الجامعة ولبنان، مؤكدة توفير مقومات الدعم للطلبة في نقلهم وانتقالهم من وإلى الجامعة.

وأملت في الختام إعفاءهم من رسوم التسجيل ودعم بدلات السكن الجامعي لهم كخطوات تشجيعية تخفف من معاناتهم، في سياق واجب الدولة دعم التعليم العالي في لبنان وخصوصًا الرسمي منه.

الجامعة اللبنانيةالتعبئة التربوية في حزب الله

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