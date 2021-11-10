العالم

 متضامنون مع فلسطين يطردون سفيرة الاحتلال من جامعة في لندن

10/11/2021

 متضامنون مع فلسطين يطردون سفيرة الاحتلال من جامعة في لندن

منع طلاب ونشطاء داعمون لفلسطين سفيرة الكيان الصهيوني لدى المملكة المتحدة تسيبي حوتفلي من المشاركة في ندوة بجامعة "LSE" (كلية لندن للاقتصاد).

وأظهرت مشاهد مصوّرة محاولة إخراج حوتفلي من كلية الاقتصاد في لندن (LSE) تحت حراسة مشددة بعد مظاهرة صاخبة وعنيفة لنشطاء، وذلك في أعقاب مشاركتها بمناظرة في المكان.

كما تُظهر المشاهد التي وثّقت الحدث إدخالها إلى سيارتها من قبل الطواقم الأمنية وسماع صراخ المتظاهرين وهم يقولون "ألا تخجلين"، واقترب أحد المتظاهرين نحوها ولكنه أُبعد من قبل عناصر الشرطة. 

وذكر موقع "والا" أنه جرى إجلاء حوتفلي تحت حراسة أمنية من الكلية بعد اعتراض طلابٍ على وجودها في الحرم الجامعي ومنعوها من حضور جلسة مناظرة عقدت هناك ورفضوا السماح لها بإلقاء كلمة.

وهتف النشطاء المؤيدون للقضية الفلسطينية خلال الحدث في الحرم الجامعي: "لا مزيد من الاحتلال" ، و"فلسطين ستتحرر"، و"إسرائيل دولة إرهاب".
 

فلسطين المحتلةبريطانياالكيان الصهيونيلندن

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