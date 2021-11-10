العالم

تضامن أردني مع أسرى فلسطين

10/11/2021

تضامن أردني مع أسرى فلسطين

نظم طلبة الجامعة الأردنية مساء أمس الثلاثاء وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي في حرم الجامعة بعمان، تخللها العديد من الكلمات والهتافات الداعمة للأسرى وصمودهم في معركة الأمعاء الخاوية، بدعوة من اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات.

وتوجه المتحدث باسم كتلة "العودة" محمود ناجي في كلمة له إلى الأسرى قائلا "إنكم اليوم أكثر حرية منا؛ فنحن المكبلون بعجزنا وتقاعسنا لنصرتكم، وإن الاعتقال التعسفي الذي يقوم على أساس باطل بلا تهمة ولا مبرر، قد أصبح مقصلة تستهدف الأرواح وحرية أسرانا، وإن إدارة سجون الاحتلال بقراراتها التعسفية قد أصدرت قرارًا بإعدام الأسرى المضربين".

وأضاف ناجي "نقف اليوم موقف الجسد الواحد مع أسرانا البواسل، من خلال هذه الوقفة التضامنية، وليشهد علينا من في السماء أننا لن نهنأ ولن ننام، فإما حرية تشملنا جميعًا أو عار علينا جميعًا أبد الدهر".  

وتابع: "نقف وقفة شعب واحد، صامدين على جبهة الحق والثبات، مدافعين عن عدالة القضية الفلسطينية، وستبقى قضية الأسرى حية وهاجسًا لدى الجميع".

وأكد المتحدث باسم كتلة "النشامى" محمود زيد "ثبات مواقفهم تجاه القضية الفلسطينية، ورفض تهويد القدس والوطن البديل"، مشددا على "وقوفنا خلف أسرانا في معركة الأمعاء الخاوية، التي يقودها 6 أسرى بكل بسالة وافتخار، وسلام لكل من قدموا لأجل أن تبقى فلسطين منيعة عزيزة بوجه الاحتلال".  

وأضاف أن "مقاومة الاحتلال شرف تعتز به الشعوب، وفي ضمائرنا 21 أسيرا أردنيا، بأحكام يصل أقصاها الى الحكم المؤبد 67 عاماً في قضية الأسير عبد الله البرغوثي، فضلاً عن 30 أسيراً لم يعرف مصيرهم حتى الآن، ولهم جميعاً من نشامى الأردن ومن قلب الجامعة الأردنية أزكى التحايا".

وفي سياق متصل، دعت اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في السجون الإسرائيلية إلى المشاركة الواسعة في وقفة تضامنية تنظمها اليوم الأربعاء مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.

 

فلسطين المحتلةالأردن

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