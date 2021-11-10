عين على العدو

جيش العدو يتحضر لمواجهة تحديات أمنية بخطط عملانية

10/11/2021

جيش العدو يتحضر لمواجهة تحديات أمنية بخطط عملانية

أكد رئيس هيئة الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي أن لدى كيانه "تحديات أمنية كثيرة في 6 جبهات مختلفة"، مشيرا إلى أن "الجيش ينشط في جميعها سواء في "الدفاع"، أو إحباط هجمات أو الهجوم".

وبحسب موقع "اي 24 نيوز" الإسرائيلي، قال كوخافي خلال مشاركته في جلسة الخارجية والأمن في "الكنيست": "واصلنا خلال العام الماضي مواجهة أعدائنا من خلال عمليات وأنشطة سرية في كافة أنحاء الشرق الاوسط"، مضيفا أن جيش العدو "سيواصل عمله على إزالة التهديدات وسيرد بقوة على كل انتهاك لـ"السيادة" من قطاع غزة أو الشمال أو من قوة ايرانية أو من قوة فلسطينية".

وأضاف كوخافي أن "الجيش حاليًا يجري عملية تغيير لملاءمة الوحدات العسكرية جميعها في الحاضر والمستقبل"، موضحًا أن "التغيير يعتمد على عمليات تحديث وشراء تتقدم بصورة جيدة". وأشار إلى أن "الجيش يسرّع خططه العملانية وجاهزيته في مواجهة ايران ومع التهديد النووي العسكري"، مضيفًا: "أنا سعيد أن الميزانية التي جرى المصادقة عليها تتيح لنا مواجهة اختبار التحديات".

بدوره، تطرق رئيس لجنة الخارجية والأمن في "الكنيست" رام بن باراك إلى ما أسماه "التهديدات الايرانية" وقال إن "إيران تعمل على الحاق الضرر بأهداف يهودية وإسرائيلية في الخارج، وتنشط في مجال السايبر وتتقدم نحو تطوير القدرات النووية"، لافتا إلى أن "الجيش الاسرائيلي والمؤسسة الأمنية يعملان على مدار الساعة بشكل علني وسري في المعركة المستمرة أمام إيران وأذرعها".

وفي سياق متصل، تحدث وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس عن الموضوع نفسه خلال تدشين مصنع لشركة "رفائيل" العسكرية في الشمال، وقال: "لن نسمح بأي تسلح يمس بالتفوق الإسرائيلي في المنطقة من قبل "حزب الله" أو بقية أذرع إيران"، مضيفا: "لكي نكون جاهزين ومستعدين، بدأنا الأسبوع الماضي أيضا مشروعًا لتحصين الشمال وسنستثمر فيه مليارات خلال السنوات القادمة، وقمنا خلال تدريب الجبهة الداخلية على جوانب الحماية المدنية".

وأضاف: "نعمل في كل الوقت لمنع وقوع حرب - ننفذ عمليات، ننقل رسائل، نمنع تعاظم قوة -  لكن عند وقوع أي حرب على الجبهات، سنكون مستعدين في الجبهة الداخلية لتنفيذ نشاطات عملية لم نشهدها من قبل، بوسائل لم نمتلكها في الماضي، والتي تلحق الضرر بقلب الإرهاب وقدراته"، على حد تعبيره.

الكيان الصهيونيالجيش الاسرائيلي

إقرأ المزيد في: عين على العدو

مفاوضات فيينا تُخيّب آمال الصهاينة

30/11/2021

مفاوضات فيينا تُخيّب آمال الصهاينة
إحياء الاتفاق النووي الإيراني: كابوس العدو المستمر

30/11/2021

إحياء الاتفاق النووي الإيراني: كابوس العدو المستمر
صفقة طائرات دون طيار&lrm;&lrm; بين كيان العدو والمغرب بـ 22 مليون دولار

30/11/2021

صفقة طائرات دون طيار‎‎ بين كيان العدو والمغرب بـ 22 مليون دولار
نكبة العدو: مفاوضات فيينا طريقنا الى الانفجار

29/11/2021

نكبة العدو: مفاوضات فيينا طريقنا الى الانفجار
في يوم انطلاق مفاوضات فيينا.. العدو متوتر وغاضب

29/11/2021

في يوم انطلاق مفاوضات فيينا.. العدو متوتر وغاضب
مفوض شكاوى جنود العدو سابقًا: أفلسنا ولا حماية لقواعد ذخيرتنا&lrm;&lrm;

26/11/2021

مفوض شكاوى جنود العدو سابقًا: أفلسنا ولا حماية لقواعد ذخيرتنا‎‎
التغطية الإخبارية
الليرة التركية تتراجع إلى مستوى قياسي جديد لتسجل 13.45 مقابل الدولار
لبنان: الرئيس بري دعا لجنتي المال والإدارة إلى جلسة مشتركة غدًا لوضع الضوابط على التحاويل المصرفية
بوتين: سبب نجاحنا في الشرق الأوسط هو احترام الشركاء وعدم التدخل في شؤونهم
لبنان: تحذيرٌ من وزير الداخلية للمواطنين مع اقتراب المنخفض الجوي
قوات الاحتلال تهدم منزل الفلسطيني محمد زيتون في حي بئر أيوب جنوب المسجد الأقصى

مقالات مرتبطة
منطاد إسرائيلي عملاق يخرق السيادة اللبنانية
منطاد إسرائيلي عملاق يخرق السيادة اللبنانية
حراك مغربي واسع ضدّ التطبيع مع الكيان الصهيوني
حراك مغربي واسع ضدّ التطبيع مع الكيان الصهيوني
صفقة طائرات دون طيار&lrm;&lrm; بين كيان العدو والمغرب بـ 22 مليون دولار
صفقة طائرات دون طيار‎‎ بين كيان العدو والمغرب بـ 22 مليون دولار
الجزائر: شعبنا مؤيّدٌ للحقوق الفلسطينية والصحراوية
الجزائر: شعبنا مؤيّدٌ للحقوق الفلسطينية والصحراوية
نكبة العدو: مفاوضات فيينا طريقنا الى الانفجار
نكبة العدو: مفاوضات فيينا طريقنا الى الانفجار
اعتراف اسرائيلي بتفوّق &quot;حماس&quot;: نتسابق وإيّاها للتعلّم
اعتراف اسرائيلي بتفوّق "حماس": نتسابق وإيّاها للتعلّم
موجة نزوح داخل جيش الاحتلال نحو ضباط الصحة النفسية
موجة نزوح داخل جيش الاحتلال نحو ضباط الصحة النفسية
فلسطين: الاحتلال يعدم طفلًا بدم بارد شرق نابلس
فلسطين: الاحتلال يعدم طفلًا بدم بارد شرق نابلس
مناورات جيش العدو: إقرار بمعادلة الردع
مناورات جيش العدو: إقرار بمعادلة الردع
العدو يخشى "اجتياح" حزب الله لمستوطناته
العدو يخشى "اجتياح" حزب الله لمستوطناته