09/11/2021

أمريكا تعرب عن قلقها إزاء اجتماع الرئيس السوري ووزير خارجية الإمارات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الولايات المتحدة قلقة إزاء التقارير عن اجتماع بين الرئيس السوري بشار الأسد ووزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان.

وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان إن "واشنطن تحث دول المنطقة على التفكير مليًا فيما ارتكبه الأسد"، حسب اعتقادها.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس اليوم الثلاثاء عن شعور بلاده بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى عقد اجتماع بين الرئيس الأسد ووزير خارجية الإمارات في دمشق.

وقال برايس في إفادة للصحفيين: "نحن قلقون من تقارير عن هذا الاجتماع والإشارة التي يرسلها. هذه الإدارة لن تعبر عن أي دعم لجهود تطبيع أو إعادة تأهيل بشار الأسد".

وشكلت زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق مفصلًا مهمًا اليوم في العلاقات العربية، والخليجية خصوصًا، تجاه سوريا، وأثارت جدلًا بدأ منذ لحظة الإعلان عنها، خاصة وأن اللقاء كان علامة على تحسن العلاقات بين دمشق وأبوظبي.

والتقى الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الثلاثاء وزير الخارجية الإماراتي أثناء زيارته إلى دمشق هي الأولى منذ 10 سنوات.

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