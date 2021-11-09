العالم

أمريكا تعرب عن قلقها إزاء اجتماع الرئيس السوري ووزير خارجية الإمارات

09/11/2021

أمريكا تعرب عن قلقها إزاء اجتماع الرئيس السوري ووزير خارجية الإمارات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الولايات المتحدة قلقة إزاء التقارير عن اجتماع بين الرئيس السوري بشار الأسد ووزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان.

وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان إن "واشنطن تحث دول المنطقة على التفكير مليًا فيما ارتكبه الأسد"، حسب اعتقادها.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس اليوم الثلاثاء عن شعور بلاده بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى عقد اجتماع بين الرئيس الأسد ووزير خارجية الإمارات في دمشق.

وقال برايس في إفادة للصحفيين: "نحن قلقون من تقارير عن هذا الاجتماع والإشارة التي يرسلها. هذه الإدارة لن تعبر عن أي دعم لجهود تطبيع أو إعادة تأهيل بشار الأسد".

وشكلت زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق مفصلًا مهمًا اليوم في العلاقات العربية، والخليجية خصوصًا، تجاه سوريا، وأثارت جدلًا بدأ منذ لحظة الإعلان عنها، خاصة وأن اللقاء كان علامة على تحسن العلاقات بين دمشق وأبوظبي.

والتقى الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الثلاثاء وزير الخارجية الإماراتي أثناء زيارته إلى دمشق هي الأولى منذ 10 سنوات.

الإمارات العربية المتحدةالولايات المتحدة الأميركيةبشار الاسد

إقرأ المزيد في: العالم

سفيرا الصين وروسيا عن &quot;القمة من أجل الديمقراطية&quot;: واشنطن تؤجّج الصراعات الأيديولوجية&nbsp;

30/11/2021

سفيرا الصين وروسيا عن "القمة من أجل الديمقراطية": واشنطن تؤجّج الصراعات الأيديولوجية 
معرض المنتجات الإيرانية ينطلق في دمشق: بوابة اقتصادية مهمّة للسورييين&nbsp;

30/11/2021

معرض المنتجات الإيرانية ينطلق في دمشق: بوابة اقتصادية مهمّة للسورييين 
طهران: نسعى للتوصل إلى اتفاق جيّد رغم النكث الأمريكي

30/11/2021

طهران: نسعى للتوصل إلى اتفاق جيّد رغم النكث الأمريكي
حراك مغربي واسع ضدّ التطبيع مع الكيان الصهيوني

30/11/2021

حراك مغربي واسع ضدّ التطبيع مع الكيان الصهيوني
السيّد رئيسي لماكرون: على الأمريكيين والأوروبيين العودة إلى التزاماتهم

29/11/2021

السيّد رئيسي لماكرون: على الأمريكيين والأوروبيين العودة إلى التزاماتهم
الرّئيس الجزائري يجدّد دعم بلاده للشعب الفلسطيني: لاسترجاع حقوقه المغتصبة كاملة

29/11/2021

الرّئيس الجزائري يجدّد دعم بلاده للشعب الفلسطيني: لاسترجاع حقوقه المغتصبة كاملة
التغطية الإخبارية
الليرة التركية تتراجع إلى مستوى قياسي جديد لتسجل 13.45 مقابل الدولار
لبنان: الرئيس بري دعا لجنتي المال والإدارة إلى جلسة مشتركة غدًا لوضع الضوابط على التحاويل المصرفية
بوتين: سبب نجاحنا في الشرق الأوسط هو احترام الشركاء وعدم التدخل في شؤونهم
لبنان: تحذيرٌ من وزير الداخلية للمواطنين مع اقتراب المنخفض الجوي
قوات الاحتلال تهدم منزل الفلسطيني محمد زيتون في حي بئر أيوب جنوب المسجد الأقصى

مقالات مرتبطة
الحشيش ليس محرّمًا في الإمارات!
الحشيش ليس محرّمًا في الإمارات!
&quot;أجنحة الشام&quot; تسير أول رحلة بين دمشق وأبو ظبي: خطة استراتيجية لتوسيع المحطات
"أجنحة الشام" تسير أول رحلة بين دمشق وأبو ظبي: خطة استراتيجية لتوسيع المحطات
&quot;الدور المشبوه&quot;.. شبكات &quot;مظلمة&quot; تديرها أميركا بذريعة &quot;نشر الديمقراطية&quot;
"الدور المشبوه".. شبكات "مظلمة" تديرها أميركا بذريعة "نشر الديمقراطية"
من يملأ الفراغ السعودي في لبنان؟
من يملأ الفراغ السعودي في لبنان؟
اتفاق الكهرباء بين الأردن والعدو والإمارات.. هكذا تدخّلت السعودية
اتفاق الكهرباء بين الأردن والعدو والإمارات.. هكذا تدخّلت السعودية
سفيرا الصين وروسيا عن &quot;القمة من أجل الديمقراطية&quot;: واشنطن تؤجّج الصراعات الأيديولوجية&nbsp;
سفيرا الصين وروسيا عن "القمة من أجل الديمقراطية": واشنطن تؤجّج الصراعات الأيديولوجية 
السيّد رئيسي لماكرون: على الأمريكيين والأوروبيين العودة إلى التزاماتهم
السيّد رئيسي لماكرون: على الأمريكيين والأوروبيين العودة إلى التزاماتهم
التحالفات الأميركية والعودة إلى الجذور الأنجلوساكسونية
التحالفات الأميركية والعودة إلى الجذور الأنجلوساكسونية
نكبة العدو: مفاوضات فيينا طريقنا الى الانفجار
نكبة العدو: مفاوضات فيينا طريقنا الى الانفجار
رئيس الوفد الإيراني في فيينا: هدفنا إلغاء كل العقوبات ولن نخضع للتهديدات
رئيس الوفد الإيراني في فيينا: هدفنا إلغاء كل العقوبات ولن نخضع للتهديدات
&laquo;الرمال المُنزلِقة&raquo; تُقلق إسرائيل: الأسد لن يبتعد عن إيران
«الرمال المُنزلِقة» تُقلق إسرائيل: الأسد لن يبتعد عن إيران
الإمارات.. تكريس العودة العربية إلى الحضن السوري
الإمارات.. تكريس العودة العربية إلى الحضن السوري
الرئيس السوري هاتف نظيره الصيني.. تأكيد على عمق العلاقات ومناقشة سبل توسيع آفاق التعاون
الرئيس السوري هاتف نظيره الصيني.. تأكيد على عمق العلاقات ومناقشة سبل توسيع آفاق التعاون
الرئيس بري للأسد: سوريا أثبتت عجز القوة الصهيونية أمام حقّ المقاومة
الرئيس بري للأسد: سوريا أثبتت عجز القوة الصهيونية أمام حقّ المقاومة
ماذا في أبعاد قمة الأسد بوتين؟
ماذا في أبعاد قمة الأسد بوتين؟