09/11/2021

الرّئيس الأسد يستقبل وزير الخارجية الإماراتي وتأكيد على العلاقات بين البلدين

استقبل الرّئيس السوري بشار الأسد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان يرافقه وزير دولة في الخارجية الإماراتية خليفة شاهين ورئيس الهيئة الاتّحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ علي محمد حماد الشامسي.

وجرى خلال اللّقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التّعاون الثّنائي في مختلف المجالات ذات الإهتمام المشترك، وتكثيف الجهود لاستكشاف آفاق جديدة لهذا التّعاون، خصوصاً في القطاعات الحيوية من أجل تعزيز الشراكات الإستثمارية في هذه القطاعات.

وأكّد الرئيس الأسد على العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين سورية والإمارات العربية المتّحدة منذ أيّام الرّاحل زايد بن سلطان آل نهيان.

ونوّه الرئيس الأسد بالمواقف الموضوعية والصّائبة التي تتّخذها الإمارات، مشدّداً على أنّ الإمارات وقفت دائماً إلى جانب الشعب السوري.

من جانبه أكّد وزير الخارجية الإماراتي على دعم ابو ظبي لجهود الإستقرار في سورية، معتبراً أنّ ما حصل في سورية أثّر على كلّ الدول العربية، معرباً عن ثقته أنّ سورية وبقيادة الرئيس الأسد وجهود شعبها قادرة على تجاوز التّحديات التي فرضتها الحرب، مشيراً إلى أنّ الإمارات مستعدّة دائماً لمساندة الشعب السوري.

وتناول النّقاش أيضاً الأوضاع على السّاحتين العربية والإقليمية وتمّ الإتّفاق على استمرار التّشاور والتّنسيق حول مختلف القضايا والتّحديات التي تواجه المنطقة العربية من أجل تحقيق تطلّعات شعوبها وبإرادتهم بعيداً عن أي تدخّلات خارجية.

سورياالإمارات العربية المتحدة

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