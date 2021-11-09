09/11/2021

بطل عيتا: الشهيد أبو محمد سلمان

- الإسم: الشهيد ابراهيم محمود الحاج

الإسم الجهادي: أبو محمد سلمان

الوضع العائلي: متزوج وله 3 أبناء

محل وتاريخ الولادة: مشغرة 1970

محل وتاريخ الشهادة: الضابطية/ العراق - 27 تموز/ يوليو 2014

- خلال حرب تموز 2006 قاد أبو محمد سلمان خطّة الدفاع عن عيتا الشعب

- من عيتا أرسل الى قيادة المقاومة رسالة ذيّلها بعبارات الى سماحة السيد نصر الله: "لك رجالٌ لا تهاب شيئاً من جيشهم.. إننا استشهاديون، وسنبقى نقاتل ونقاتل حتى النفس الأخير"

- إستشهد في الضابطية بالعراق عام 2014 ضمن عمليات تطهير حزام بغداد

المقاومة الإسلاميةلبنانحزب اللهيوم الشهيد

إقرأ المزيد في: #جماعة_82