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بطل عيتا: الشهيد أبو محمد سلمان

09/11/2021

بطل عيتا: الشهيد أبو محمد سلمان

- الإسم: الشهيد ابراهيم محمود الحاج
الإسم الجهادي: أبو محمد سلمان
الوضع العائلي: متزوج وله 3 أبناء
محل وتاريخ الولادة: مشغرة 1970
محل وتاريخ الشهادة: الضابطية/ العراق - 27 تموز/ يوليو 2014

- خلال حرب تموز 2006 قاد أبو محمد سلمان خطّة الدفاع عن عيتا الشعب

- من عيتا أرسل الى قيادة المقاومة رسالة ذيّلها بعبارات الى سماحة السيد نصر الله: "لك رجالٌ لا تهاب شيئاً من جيشهم.. إننا استشهاديون، وسنبقى نقاتل ونقاتل حتى النفس الأخير"

- إستشهد في الضابطية بالعراق عام 2014 ضمن عمليات تطهير حزام بغداد

 

 

المقاومة الإسلاميةلبنانحزب اللهيوم الشهيد

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