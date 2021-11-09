09/11/2021

الشهيد أبو محمد الاقليم: لا حياة خارج المقاومة

الشهيد حسن محمد الحاج (أبو محمد الاقليم)

- أحد قادة المقاومة وواحد من أركانها وأعمدتها ومجاهديها البواسل

- من المشاركين في انطلاقة المقاومة منذ أيامها الأولى عام 1982

- حضر في كل الساحات وكان يعشق الشهادة ويتوقعها في كل مناسبة

- قال عنه الأمين العام لحزب الله: "من 1982 لا حياة لأبي محمد خارج المقاومة.. كان منذ البداية يعيش في تلالها ووديانها وخنادقها وخطوطها الأمامية، وفي نهاية المطاف كان شهيداً من قادتها الشهداء"

- كانت له إنجازاته الكبيرة بمواجهة الاحتلال من محور إقليم التفاح إلى كل خطوط المواجهة في الجنوب، إلى معسكرات التدريب

- كان من المسؤولين والقادة الأساسيين في مواجهة عدوان تموز 2006 إلى مواجهة مشروع الإرهاب التكفيري

- مكان وتاريخ الشهادة: سوريا - 10 تشرين الأول/ أوكتوبر 2015

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