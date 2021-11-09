رياضة

تشافي مدربًا لبرشلونة

09/11/2021

تشافي مدربًا لبرشلونة

وقّع المدرب الاسباني تشافي هيرنانديز لفريقه السابق برشلونة ليكون مدرب النادي الكاتالوني خلفًا للهولندي المقال رونالد كومن.

وسيتولى تشافي أحد أساطير البيلوغرانا تدريب الفريق الأول حتى صيف العام 2024.

وقدم النادي لاعبه الأسبق بحضور رئيس النادي لابورتا وبحضور جماهيري كبير في ملعب الكامبنو.

وأبدى تشافي سعادته الكبيرة بالعودة للنادي الذي أمضى فيه قرابة 17 عاما معبرا عن شكره للحفاوة البالغة التي قوبل بها من قبل جمهور الفريق الذي هتف باسمه.

وعبر تشافي عن امتنانه للنادي والمشجعين، واصفًا برشلونة رغم المحنة التي يمر بها بأنه أفضل نادٍ في العالم، مضيفًا "سنعمل من أجل الفوز بالعديد من الألقاب ويجب أن نفوز بكل المباريات".

ويطمح مدرب السد السابق لاعادة النادي الذي يمر بفترة من الاصابات وسوء النتائج لاعادته لدائرة المنافسة بعدما تراجع للمركز التاسع في الدوري.

وشدّد على أهمية الانضباط ووضع قواعد يلتزم الجميع باتباعها من أجل خلق فريق جيد.

وكشف صاحب الـ41 عامًا خلال المؤتمر الصحافي عن تواصله مع أسطورة الفريق الأرجنتيني ليونال ميسي الذي هنأه بمنصبه الجديد، لكن تشافي تفادى الاجابة عن سؤال حول احتمال عودة ميسي إلى النادي الكاتالوني مجددا.

من جهته أكَّد رئيس النادي خوان لابورتا أنَّ لديهم الثقة الكبيرة في قدرة تشافي على تولي المسؤولية واعادة النادي إلى المكانة التي يستحقها.

ميسي يصل إلى الأرجنتين

وصل نجم باريس سان جرمان ليونال ميسي إلى بلاده الأرجنتين الاثنين للالتحاق بمعسكر بلاده استعدادًا لخوض مواجهتين ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وأقلّت طائرة خاصة نجم باريس سان جرمان برفقة زميله بالنادي أنخيل ديماريا علمًا أنّه يحوم الشك حول مشاركة ميسي بمباراة بلاده الأولى أمام مضيفه الغيرغوياني قبل استضافة التانغو لمنتخب البرازيل.

وكان ميسي ( 34 عامًا  قد غاب عن مباراة فريقه الأخيرة في الدوري أمام بوردو الأسبوع الماضي بسبب الإصابة.
 

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