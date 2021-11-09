نقاط على الحروف

09/11/2021

"نقاتلكم بإيماننا".. صيحةُ بطل استثنائي

حسين خازم

تعددت أوجه الشبه بين شهداء الزمن الأول، وصلت حد تشابه الوجوه والأصوات وحتى الظروف، في الوقت الذي كان الإسلام فيه غريبًا --وما زال- في بقعة جغرافيّة لم تعرف السلام يومًا، لبنان.

ولعل هؤلاء المضحين منذ أول تكبيرة كانوا علامةً فارقة في رسم المشهد الأول الذي أذهل العالم، بدءًا من صد الزحف الصهيوني القادم من صوب الجنوب، وصولًا إلى إسقاط أوراق التوت التي غطّت عورات الكثير من مدعي الوطنية والقيم، وإسقاط تسوياتهم المذلّة واتفاقاتهم المشينة، ومرورًا بالرباط والقتال على أرض الجنوب الأسير الذي لم يكن في بال أحد آنذاك أنه سيتحرر يومًا ما إلا في بال فئة مؤمنة بايعت إمامها الخميني (س) بصدق، ومن وجوهها اسمٌ فريد، ينتسبُ إلى جمال الجنوب الذي لم يكن لطيفًا على المحتل، "الدحنون الأكبر"، محمد حجازي.

من بلدة محيبيب الجنوبية، المعروفة اليوم بمقام أخ نبي الله يوسف(س)، بنيامين، كان نسبُ "محمد"، المولود عام 1964 لعائلة كادحة كغيرها من عوائل المسلمين الشيعة.

ذلك الجيل، نما عمليًا في مرحلة المخاض التي شهدها العالم العربي والعالم الإسلامي، حيثُ شهد محمد الطفل نكسة 1967 وحرب 1973، كل ذلك كان يصنع في أذهان العرب والمسلمين أن "إسرائيل" قوةٌ لا تُقهر، وأن جيوش العرب المسلحة بالطائرات والدبابات لن تصنع معها شيئًا ولن تغير في الواقع العربي المنهزم إلا سلبًا وقتلًا وتشريدًا.

وشهدَ محمد زحف الأعراب للاستسلام أمام الجبروت الاسرائيلي في "كامب دايفيد". كان المشهدُ الذي يلوح بالأفق يوحي بالانكسار، لولا يد الخميني التي ارتفعت فأشرقت في قلوب المستضعفين والمسلمين شمسًا تضيء بقية الأحلام التي انحسرت فجأةً مع نسيم الرضوخ العربي. كان محمد أحد هؤلاء الذين رأوا في إمام الأمّة أملًا وحلمًا، ولعل التصوير الأقرب للحقيقة في العلاقة مع الإمام(س) هو ذاك الذي قاله سيد شهداء المقاومة الاسلامية الشهيد السيد عباس الموسوي(س): "كنا نرى الدنيا من خلال عينيك".

تأثر محمد حجازي بالحالة الإسلامية تلك، فلازمَ المرحوم آية الله السيد محمد حسين فضل الله مع المجموعة المؤمنة التي لازمت السيد في تلك الفترة. ويُروى أن السيد فضل الله حفّز محمد وأقرانه على التحصيل العلمي ونيل شهادة "البكالوريا" وشدد على محمد بذلك الأمر. وكان مسجد الإمام الرضا(ع) في بئر العبد لمحمد كما كان للكثير من الشباب المؤمن معقلًا وقلعةً من قلاع الإسلام في تلك المرحلة، فتعرف على الشبان المؤمنين الذين بدأوا بتشكيل قوّة إسلامية لم تكتفِ بالجلوس في زاوية المسجد: "ثلاثي حدرج"، أحمد مهدي، أبو علي شهلا، علي وصالح حرب، وأسماءٌ كثيرة من الذين رابطوا دفاعًا عن عزة الإسلام بعد الاجتياح الإسرائيلي عام 1982.

شارك محمد في التصدي للاجتياح الإسرائيلي، وفي عدة أماكن، شأنه شأن "الإسلاميين الجدد" الذين خاضوا الملاحم البطولية في خلدة وكلية العلوم وأحياء الضاحية الجنوبية، مانعين بذلك استقرار القوات الصهيونية الغازية في الضاحية الجنوبية، والذين غابوا في تلك الفترة عن بيوتهم لأيام وأسابيع.

ومدافعًا عن الضاحية الجنوبية وكرامة الإسلام، قاتل محمد العصابات الانعزالية، التي كانت مصرّةً على الاستسلام لـ"إسرائيل" باتفاقية 17 أيّار 1983 في الوقت الذي كانت تدك فيه الضاحية الجنوبية بالحِمم القاتلة. وقادَ محمد الملحمة البطولية في ما عُرف بـ "محور الـ 71" قرب كنيسة مار مخايل. يوم الخميس 2 شباط 1984، استخار محمد ربّه فأتاه الجواب سريعًا بالقبول "أُذنَ للذين يقاتلون بأنهم ظلموا". وقف محمدُ وبندقيته إلى جانبه منذرًا العصابات قبل أن يأتي من يرتضونه عدوًا.

"نحن لا نُقاتل بسلاحنا، إننا نقاتل بقوّة إيماننا وعزيمة إيماننا، إن السّلاح الذي بين أيدينا ما هو إلَّا وسيلة لا شيء، إنما الإيمان هو القوة وهو الذي ينصرنا عليكم". كلماتٌ لم يقلها محمد حجازي على منبرٍ تحت قبّةٍ محميّة من الرصاص، بل على المحور وأمام العدو الذي جبُن عن القتال. مشاهد وثّقتها أول كاميرا للعمل الإسلامي في لبنان، قيلَ إنها كانت الوحيدة، ثم ظهرت لاحقًا بعد استشهاد محمّد في أول فيلم وثائقي إسلامي  بعنوان "قيام المستضعفين" من إنتاج "اللجنة الفنية للإعلام الإسلامي".

وبين جبهات الضاحية وتأمين نقل السلاح إلى جبهات الجنوب، قضى محمّد آخر سنتين من عمره، حتى نال المرتجى يوم الرابع من تموز عام 1984، الموافق 3 شوال 1404، وشُيِّع براية الإسلام إلى روضة الشهيدين في مسيرة تشييع حاشدة، تقدّمها شعارٌ بالأحمر على خلفيةٍ زرقاء، لم يكن مألوفًا حينها سوى بالاسم، إلى أن أشرقت شمس 16 شباط 1985، معلنةً هوية القوّة الإسلامية تلك، "حزبُ الله".

لم تنتهِ رواية محمد بعد شهادته، فللدحنون الأكبر أخٌ عُرف بعد شهادة محمد بـ "الدحنون الأصغر"، أحمد عبد حجازي، الذي شارك محمد جهاده حيًا، وحمل بندقيته ورايته بعده شهيدًا، ومضى أحمد جنوبًا يصنع الملاحم مع إخوانه المجاهدين حتى استُشهد بعد أخيه بسنةٍ وخمسة أشهر في مواجهةٍ بطولية ببلدة كفرا، استشهد معه فيها المجاهد محمد يوسف، المعروف باسم "المفتي"، أحدُ الأبطال العشرة من رحم الأوزاعي المحرومة.

وبعد سنواتٍ طوال، وفي المعركة مع الإرهاب التكفيري، المدعوم من أمريكا وإسرائيل وأعوانهما في المنطقة، قضى أخٌ لمحمد وأحمد شهيدًا مظلومًا بتفجيرٍ إرهابي في حارة حريك، عاشَ بعده "رضا حجازي" موتًا سريريًا لمدة خمس سنوات قبل أن يلتقي أخويه عام 2019، ليكون الشهيد الثالث في بيتٍ مجاهد من البيوت الأولى، التي أذن الله أن يُرفع اسمه فيها، وأن تُرفع الأمة برفع اسم الله من قعر الهزيمة والخضوع.

المقاومة الإسلاميةلبنانحزب اللهيوم الشهيدالمقاومة

إقرأ المزيد في: نقاط على الحروف

الحماقات المتشعبة.. هكذا يُحارَب الحزب؟

29/11/2021

الحماقات المتشعبة.. هكذا يُحارَب الحزب؟
دفء بيوتنا وقلوبنا

27/11/2021

دفء بيوتنا وقلوبنا
سماح ادريس رأس حربة المقاطعة.. يطوي آخر معاركه

26/11/2021

سماح ادريس رأس حربة المقاطعة.. يطوي آخر معاركه
مؤسسات التنمية الأسرية ضرورة حياتية وضمانة مجتمعية

24/11/2021

مؤسسات التنمية الأسرية ضرورة حياتية وضمانة مجتمعية
الدور السام لبلاسخارت في العراق.. وخلط الأوراق

24/11/2021

الدور السام لبلاسخارت في العراق.. وخلط الأوراق
الاستقلال: تاريخ محكيٌّ بلهجة المقاومة&lrm;&lrm;

22/11/2021

الاستقلال: تاريخ محكيٌّ بلهجة المقاومة‎‎
التغطية الإخبارية
الليرة التركية تتراجع إلى مستوى قياسي جديد لتسجل 13.45 مقابل الدولار
لبنان: الرئيس بري دعا لجنتي المال والإدارة إلى جلسة مشتركة غدًا لوضع الضوابط على التحاويل المصرفية
بوتين: سبب نجاحنا في الشرق الأوسط هو احترام الشركاء وعدم التدخل في شؤونهم
لبنان: تحذيرٌ من وزير الداخلية للمواطنين مع اقتراب المنخفض الجوي
قوات الاحتلال تهدم منزل الفلسطيني محمد زيتون في حي بئر أيوب جنوب المسجد الأقصى

مقالات مرتبطة
دفء بيوتنا وقلوبنا
دفء بيوتنا وقلوبنا
الحاج مصطفى شحادة.. أسد من أسود الله
الحاج مصطفى شحادة.. أسد من أسود الله
الشهيد رضا الشاعر: قائد فذّ وبطلٌ قلَّ نظيره
الشهيد رضا الشاعر: قائد فذّ وبطلٌ قلَّ نظيره
والدة الشهيد محمد تامر وآخر اللحظات مع ابنها
والدة الشهيد محمد تامر وآخر اللحظات مع ابنها
آل سعود.. الحقد المقدس على لبنان
آل سعود.. الحقد المقدس على لبنان
الغاز القطري يغذِّي &quot;كهرباء لبنان&quot;.. إليكم التّفاصيل
الغاز القطري يغذِّي "كهرباء لبنان".. إليكم التّفاصيل
&nbsp;حملة &quot;رحمةٌ مهداة&quot; تفتتح حديقة يارين وتطلق مشاريع مدرسية
 حملة "رحمةٌ مهداة" تفتتح حديقة يارين وتطلق مشاريع مدرسية
منطاد إسرائيلي عملاق يخرق السيادة اللبنانية
منطاد إسرائيلي عملاق يخرق السيادة اللبنانية
بيرم في رابع اجتماع للجنة المؤشر: مرسوم زيادة بدل النقل لن ينتظر انعقاد الحكومة
بيرم في رابع اجتماع للجنة المؤشر: مرسوم زيادة بدل النقل لن ينتظر انعقاد الحكومة
أهالي شهداء وجرحى مجزرة الطيونة: صوان عمل على اصدار اخلاءات سبيل تعسفية
أهالي شهداء وجرحى مجزرة الطيونة: صوان عمل على اصدار اخلاءات سبيل تعسفية
حزب الله يُحاصر موسم البرودة: لا تخلّيَ عن أهلنا
حزب الله يُحاصر موسم البرودة: لا تخلّيَ عن أهلنا
الحماقات المتشعبة.. هكذا يُحارَب الحزب؟
الحماقات المتشعبة.. هكذا يُحارَب الحزب؟
تجمع أطباء الأسنان في حزب الله: ما صدر عن سامي الجميل محض كذب وإفتراء ولا يبشر بالخير
تجمع أطباء الأسنان في حزب الله: ما صدر عن سامي الجميل محض كذب وإفتراء ولا يبشر بالخير
رعد: لبنان خرج من العصر الاسرائيلي ولن يعود إليه
رعد: لبنان خرج من العصر الاسرائيلي ولن يعود إليه
فضل الله: عنوان الإدراة الأمريكية في الانتخابات المقبلة هو استهداف المقاومة وسلاحها
فضل الله: عنوان الإدراة الأمريكية في الانتخابات المقبلة هو استهداف المقاومة وسلاحها
الشهادة نهج لن يحيد عنه أهالي ميدون
الشهادة نهج لن يحيد عنه أهالي ميدون
مراسم تكريمية في يوم الشهيد في ديرقانون النهر وطيردبا والناقورة والبياضة
مراسم تكريمية في يوم الشهيد في ديرقانون النهر وطيردبا والناقورة والبياضة
وفود قيادية من حزب الله زارت عوائل الشهداء في منطقة صيدا
وفود قيادية من حزب الله زارت عوائل الشهداء في منطقة صيدا
بالصور.. سرايا المقاومة أحيت يوم الشهيد في روضة الشهيدين بالغبيري
بالصور.. سرايا المقاومة أحيت يوم الشهيد في روضة الشهيدين بالغبيري
النبطيّة أحيت يوم شهيد حزب الله
النبطيّة أحيت يوم شهيد حزب الله
رحيل سماح إدريس عاشق لغتنا العربية وحارسها
رحيل سماح إدريس عاشق لغتنا العربية وحارسها
حرب عالمية لإسقاط حزب الله.. ما هي معالمها وكيف ستنتهي؟
حرب عالمية لإسقاط حزب الله.. ما هي معالمها وكيف ستنتهي؟
رحيل المناضل سماح ادريس.. خسارة لفلسطين
رحيل المناضل سماح ادريس.. خسارة لفلسطين
الجيل الخامس من الحرب الأميركية يهدّد لبنان بالخراب
الجيل الخامس من الحرب الأميركية يهدّد لبنان بالخراب
بريطانيا.. تفعيل الدور العدائي في المنطقة
بريطانيا.. تفعيل الدور العدائي في المنطقة