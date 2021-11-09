#جماعة_82

الشهيد حسان اللقيس: العقل المبدع

09/11/2021

الشهيد حسان اللقيس: العقل المبدع

"أمضى شبابه وقضى كل عمره في المقاومة الشريفة منذ أيامها الأولى وحتى ساعات عمره الاخيرة، مجاهدًا، مضحيًا ومبدعًا وقائدًا وعاشقًا للشهادة"، بهذه الكلمات نعى حزب الله في بيانه الشهيد حسان اللقيس في كانون الأول 2013.

الشهيد اللقيس نذر حياته للعمل الجهادي المقاوم وربطته علاقة متينة بالأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله منذ الثمانينات. يقول عارفوه إنه تميّز بحب الاطلاع على كل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا منذ صغره، وكان يدأب على شراء المجلات التكنولوجية. وقد عمل على تطوير سلاح الاشارة في المقاومة وكان مرجعًا في تكنولوجيا الأسلحة، وحلم دومًا بسلاح الطيران، حتى وصفه الأمين العام لحزب الله بـ"المجاهد والمضحي والعامل المُجد والدؤوب... وأيضًا المبدع، أحد العقول المميّزة واللامعة في هذه المقاومة".

قدّم الشهيد اللقيس نجله علي الرضا شهيدًا خلال حرب تموز 2006 بعدما أغارت طائرات العدو الصهيوني على منزله في الشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت.

لم يظهر اسم الشهيد اللقيس الى العلن الا بعد شهادته. وحتى بعد الشهادة، لم يكشف الأمين العام لحزب الله الكثير من جوانب انجازاته وعظمة عمله الجهادي لأن ما عمل عليه في حياته مستمر ومتواصل ويتم تطويره بعد شهادته، وقال السيد نصر الله في حفل تأبينه "نأمل أن يأتي يوم نتحدث فيه عن انجازات هؤلاء القادة".

كان الحاج حسان أحد العقول المميزة التي خاضت معركة الأدمغة مع كيان العدو وكان دائمًا مشغولًا بالجهوزية والاستعداد والتطوير، ولذلك، كان على مدى سنوات هدفًا للعدو الاسرائيلي الذي نفذ أكثر من محاولة اغتيال فاشلة للشهيد في مناطق عدة إحداها كانت في حرب تموز 2006.

قرابة الساعة الثانية عشرة من مساء 4 كانون الأول 2013 تعرّض القائد في المقاومة الاسلامية الى عملية اغتيال أمام منزله في منطقة السان تيريز- الحدث وهو عائد من عمله فقضى شهيدًا والتحق بقافلة الشهداء النورانية.

 

المقاومة الإسلاميةلبنانحزب اللهيوم الشهيدالمقاومة

إقرأ المزيد في: #جماعة_82

الحاج مصطفى شحادة.. أسد من أسود الله

11/11/2021

الحاج مصطفى شحادة.. أسد من أسود الله
الشهيد رضا الشاعر: قائد فذّ وبطلٌ قلَّ نظيره

11/11/2021

الشهيد رضا الشاعر: قائد فذّ وبطلٌ قلَّ نظيره
أقمار روضة الشهداء

11/11/2021

أقمار روضة الشهداء
وشَهدَ شاهدٌ في الوطن

11/11/2021

وشَهدَ شاهدٌ في الوطن
#جماعة_82: افتتاحية احياءات يوم الشهيد

10/11/2021

#جماعة_82: افتتاحية احياءات يوم الشهيد
أخي الشهيد.. يُشبهك جيل الثمانينيات

10/11/2021

أخي الشهيد.. يُشبهك جيل الثمانينيات
التغطية الإخبارية
الليرة التركية تتراجع إلى مستوى قياسي جديد لتسجل 13.45 مقابل الدولار
لبنان: الرئيس بري دعا لجنتي المال والإدارة إلى جلسة مشتركة غدًا لوضع الضوابط على التحاويل المصرفية
بوتين: سبب نجاحنا في الشرق الأوسط هو احترام الشركاء وعدم التدخل في شؤونهم
لبنان: تحذيرٌ من وزير الداخلية للمواطنين مع اقتراب المنخفض الجوي
قوات الاحتلال تهدم منزل الفلسطيني محمد زيتون في حي بئر أيوب جنوب المسجد الأقصى

مقالات مرتبطة
دفء بيوتنا وقلوبنا
دفء بيوتنا وقلوبنا
الحاج مصطفى شحادة.. أسد من أسود الله
الحاج مصطفى شحادة.. أسد من أسود الله
الشهيد رضا الشاعر: قائد فذّ وبطلٌ قلَّ نظيره
الشهيد رضا الشاعر: قائد فذّ وبطلٌ قلَّ نظيره
والدة الشهيد محمد تامر وآخر اللحظات مع ابنها
والدة الشهيد محمد تامر وآخر اللحظات مع ابنها
آل سعود.. الحقد المقدس على لبنان
آل سعود.. الحقد المقدس على لبنان
الغاز القطري يغذِّي &quot;كهرباء لبنان&quot;.. إليكم التّفاصيل
الغاز القطري يغذِّي "كهرباء لبنان".. إليكم التّفاصيل
&nbsp;حملة &quot;رحمةٌ مهداة&quot; تفتتح حديقة يارين وتطلق مشاريع مدرسية
 حملة "رحمةٌ مهداة" تفتتح حديقة يارين وتطلق مشاريع مدرسية
منطاد إسرائيلي عملاق يخرق السيادة اللبنانية
منطاد إسرائيلي عملاق يخرق السيادة اللبنانية
بيرم في رابع اجتماع للجنة المؤشر: مرسوم زيادة بدل النقل لن ينتظر انعقاد الحكومة
بيرم في رابع اجتماع للجنة المؤشر: مرسوم زيادة بدل النقل لن ينتظر انعقاد الحكومة
أهالي شهداء وجرحى مجزرة الطيونة: صوان عمل على اصدار اخلاءات سبيل تعسفية
أهالي شهداء وجرحى مجزرة الطيونة: صوان عمل على اصدار اخلاءات سبيل تعسفية
حزب الله يُحاصر موسم البرودة: لا تخلّيَ عن أهلنا
حزب الله يُحاصر موسم البرودة: لا تخلّيَ عن أهلنا
الحماقات المتشعبة.. هكذا يُحارَب الحزب؟
الحماقات المتشعبة.. هكذا يُحارَب الحزب؟
تجمع أطباء الأسنان في حزب الله: ما صدر عن سامي الجميل محض كذب وإفتراء ولا يبشر بالخير
تجمع أطباء الأسنان في حزب الله: ما صدر عن سامي الجميل محض كذب وإفتراء ولا يبشر بالخير
رعد: لبنان خرج من العصر الاسرائيلي ولن يعود إليه
رعد: لبنان خرج من العصر الاسرائيلي ولن يعود إليه
فضل الله: عنوان الإدراة الأمريكية في الانتخابات المقبلة هو استهداف المقاومة وسلاحها
فضل الله: عنوان الإدراة الأمريكية في الانتخابات المقبلة هو استهداف المقاومة وسلاحها
الشهادة نهج لن يحيد عنه أهالي ميدون
الشهادة نهج لن يحيد عنه أهالي ميدون
مراسم تكريمية في يوم الشهيد في ديرقانون النهر وطيردبا والناقورة والبياضة
مراسم تكريمية في يوم الشهيد في ديرقانون النهر وطيردبا والناقورة والبياضة
وفود قيادية من حزب الله زارت عوائل الشهداء في منطقة صيدا
وفود قيادية من حزب الله زارت عوائل الشهداء في منطقة صيدا
بالصور.. سرايا المقاومة أحيت يوم الشهيد في روضة الشهيدين بالغبيري
بالصور.. سرايا المقاومة أحيت يوم الشهيد في روضة الشهيدين بالغبيري
النبطيّة أحيت يوم شهيد حزب الله
النبطيّة أحيت يوم شهيد حزب الله
رحيل سماح إدريس عاشق لغتنا العربية وحارسها
رحيل سماح إدريس عاشق لغتنا العربية وحارسها
حرب عالمية لإسقاط حزب الله.. ما هي معالمها وكيف ستنتهي؟
حرب عالمية لإسقاط حزب الله.. ما هي معالمها وكيف ستنتهي؟
رحيل المناضل سماح ادريس.. خسارة لفلسطين
رحيل المناضل سماح ادريس.. خسارة لفلسطين
الجيل الخامس من الحرب الأميركية يهدّد لبنان بالخراب
الجيل الخامس من الحرب الأميركية يهدّد لبنان بالخراب
بريطانيا.. تفعيل الدور العدائي في المنطقة
بريطانيا.. تفعيل الدور العدائي في المنطقة