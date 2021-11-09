لبنان

وزير الصحة: نتائج فعلية قريبًا على صعيد أدوية الأمراض المزمنة

09/11/2021

وزير الصحة: نتائج فعلية قريبًا على صعيد أدوية الأمراض المزمنة

اطّلع رئيس الجمهورية ميشال عون من وزير الصحة فراس أبيض على الأوضاع الصحية في البلاد وحاجات القطاع الصحي.

وأشار أبيض إلى أن "رئيس الجمهورية أكد دعمه لحقوق المستشفيات بالإضافة الى تأمين أدوية الأمراض المزمنة، التي بدأت تصل إلى الوزارة والمستشفيات"، وقال: "سيلمس المواطنون نتائج فعلية قريبًا".

وأضاف أبيض: "عرضنا على الرئيس عون موضوع التعرفات التي تدفعها الجهات الضامنة الرسمية"، لافتًا إلى أن "تكاليف المستشفيات ارتفعت والمواطن هو من يطلب منه دفع الفروقات".

وشدد على أن "الوزارة تعمل على عقد اتفاق مع البنك الدولي لتأمين بعض الأضعاف على التعرفة ممّا يزيل البعض من التكاليف عن كاهل المواطن".

لبنانوزارة الصحة اللبنانية

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