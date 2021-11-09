09/11/2021

المنتخب اللبناني يستعد لمواجهة إيران الخميس

واصل المنتخب اللبناني لكرة القدم استعداداته لمواجهة إيران الخميس ضمن الدور الآسيوي الحاسم والمؤهل إلى نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022 على ملعب الرئيس رفيق الحريري.

وقاد المدرب التشيكي ايفان هاشيك المران ما قبل الأخير على ملعب البابلية وركز خلاله على التكتيكات وطريقة لعب المنتخب الإيراني إضافة للانقضاض السريع على الكرة.

ويخوض المنتخب اللبناني حصة تدريبية ميدانية عصر الثلاثاء على ملعب البابلية مكتمل الصفوف بعد وصول باقي المحترفين.

من جهته خاض المنتخب الإيراني الذي وصل الأحد تدريبه الأول على ملعب العهد استعدادًا للمباراة على أن يخوض المنتخبان المران الرسمي الأخير الأربعاء على ملعب المباراة.

شباب البرج يعلن انسحابه من دوري الدرجة الأولى

أعلن نادي شباب البرج في بيان عقب اجتماع استثنائي لمجلس ادارته الانسحاب من الدوري اللبناني لكرة القدم لأندية الدرجة الأولى للموسم الجاري بسبب التحكيم غير العادل وغير النزيه حسب بيان النادي.

وبرر مجلس إدارة شباب البرج قراره بعدم اكمال الدوري لاستمرار الأخطاء التحكيمية المتكررة والمتعمدة ابتداء من مباراة التضامن صور مرورا بإيقاف اللاعب حسن هزيمة لستة أشهر ظلما استنادا لتقرير حكام ومراقب شهدوا زورا وصولا إلى المهزلة التحكيمية في المباراة الأخيرة أمام نادي الصفاء.

واعتبر مجلس الادارة الذي سيعلن عن موعد عقد مؤتمر صحافي لتفنيد الوقائع للاعلام والرأي العام أن ما يحصل مع النادي أمر مرفوض وغير مبرر.

اتحاد السلة يتراجع

قرر الاتحاد اللبناني لكرة السلة إعادة النظر بقراره والسماح للجمهور بالدخول إلى الملاعب بطريقة عادية شرط التقيُّد بكافة اجراءات الوقاية من فايروس كورونا ومنها الخضوع لفحص الرابد تاست وارتداء الكمامة إضافة للتقيُّد بمبدأ التباعد الاجتماعي، واعفاء من تلقوا جرعتين من اللقاح من الفحص.

وكان الاتحاد قد حدد سعر بطاقة الدخول إلى الملعب بـ30000 ليرة شعورا بالظروف الصعبة ومراعاة لأوضاع الجمهور.



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