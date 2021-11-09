09/11/2021

الجيش الإيراني يصدّ مسيّرتين أميركيتين

أبعدت التحذيرات الإيرانية طائرات أميركية من طراز "MQ9" و"RQ4" من الاقتراب من المناورات الإيرانية، وفقًا لوكالة مهر للأنباء.

وفي التفاصيل، دخلت خلال مناورات ذو الفقار 1400 المشتركة للجيش الإيراني طائرات مسيّرة من طراز "RQ4" و"MQ9" لمنطقة العمليات للاستطلاع، ولكن واجهت تحذيرات من قبل الدفاع الجوي الايراني.

وكانت ترصد هذه الطائرات عن بعد المناورات الايرانية ولكن غيرت مسارها للاقتراب من حدود الجمهورية الإسلامية الايرانية، ولكن الجيش الايراني والدفاع الجوي وجه لها تحذيرات، فغيّرت المسيّرتين مسارهما من الاقتراب بعد اعتراضهما وتحذيرهما.

وقد استقطبت مناورات ذو الفقار1400 انتباه بعض القوى خاصة الولايات المتحدة، حيث كانت الطائرات بدون طيار الأمريكية تصر بجمع المعلومات وقربهما من المنطقة العامة للمناورة.

الجمهورية الاسلامية في إيرانالجيش الايراني

إقرأ المزيد في: العالم