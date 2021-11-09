09/11/2021

شهداء عهد العشرة.. "ومنهم من ينتظر"

عشرة شبّان رفضوا أن يعيشوا تحت رحمة الاحتلال. جمعتهم روح الثورة والفداء، ووحدتهم الراية الصفراء. مع الاجتياح الاسرائيلي للبنان عام 1982 تعاهد عشرة شبّان من أبناء الأرض على المقاومة حتى الشهادة.. وكان مسجد الأوزاعي شاهدًا على عهدهم. تسعة منهم كشفت أسماؤهم بعدما التحقوا بركب الشهادة.. أما العاشر: "فمنهم من ينتظر..".

الشهداء هم: سمير مطوط، أحمد شمص، محمد نعمة يوسف، حسن شكر، محمد حسونة، عاصي زين الدين، محمود يوسف، أسعد برو، جعفر المولى.

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