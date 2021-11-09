09/11/2021

رعب الشمال تابع: لواء "ناحال" يُنهي أكبر تدريب له خوفًا من حزب الله

في سياق الاستعدادات المتواصلة التي يجريها العدو تحسّبًا لأية مواجهة محتملة مع حزب الله، أنهى لواء "الناحال" (أحد ألوية "النخبة" بجيش الاحتلال الإسرائيلي) مؤخرًا أكبر تدريبٍ عسكريٍ للّواء خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وبحسب إعلام العدو، عزَّزت فصيلة "الكشف-الهجوم" التابعة للواء بطواقم لجمع المعلومات، وعملت على تحسين موضوع تحديد مكان "العدو"، كما ظهر في سلسلة تحقيقات لجيش الاحتلال الإسرائيلي نفّذها بعد العمليات الأخيرة، في التصعيد أمام غزة وحوادث أمنية على طول الحدود مع لبنان.

وإلى جانب التدريب العادي لكتائب اللواء بالتعاون مع كتائب مدرعة وهندسية ومدفعية عملت معا في مواجهة موقع محصّن لحزب الله، عزَّزت فصيلة "الكشف-هجوم" بطواقم من كتيبة جمع المعلومات 595 والفرقة 210 وقوات احتياط من سرية رصد.

كما تدرَّبت أكثر من سبعة طواقم تمتلك قدرات متنوّعة لرصد "العدو" وتدميره من خلال إغلاق دوائر النار، إن كان بمساعدة كتائب اللواء والمدرعات والمدفعية من الجو أو حتى من البحر.

وقال قائد الكتيبة 50 في اللواء "كلواء لم نتدرب من قبل على تحديات في الشمال بهذا الحجم منذ خمس سنوات، التقنيات مثل الكشف-هجوم لم تكن مستخدمة في حينه، حاليًا استخدمنا قدرات ووسائل جديدة ككتيبة وكلواء، والتي لم يسبق أن شهدناها بهذه الصورة".

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