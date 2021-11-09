فلسطين

محكمة الاستنئاف في الرياض ترجئ النظر في أحكام داعمي المقاومة الفلسطينية

09/11/2021

محكمة الاستنئاف في الرياض ترجئ النظر في أحكام داعمي المقاومة الفلسطينية

قررت محكمة الاستئناف في الرياض تأجيل النظر في أحكام صدرت بحق موقوفين فلسطينيين وأردنيين، بينهم ممثل حركة "حماس" السابق لدى المملكة محمد الخضري.

وفي بيانٍ مقتضب، قالت لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية "محكمة الاستئناف في السعودية تؤجل النظر في قضية دعم المقاومة والشعب الفلسطيني للمجموعة الأولى من المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين إلى الشهر المقبل بعد جلسة قصيرة".

ولم يذكر البيان مزيدًا من التوضيحات حول مجريات الجلسة وعدد الموقوفين الذين حضروا وأسماءهم.

يُذكر أنَّ المحكمة الجزائية السعودية قضت في الثامن من آب/أغسطس الماضي بالسجن 15 عامًا على الممثل السابق لحركة "حماس" لديها محمد الخضري، ضمن أحكام طالت 69 أردنيًا وفلسطينيا، وتراوحت الأحكام ما بين البراءة والسجن 22 عاما.

وفي شباط/فبراير 2019، أوقفت السعودية أكثر من 60 أردنيا وفلسطينيا من المقيمين لديها، بينهم الخضري، بتهمة "تقديم الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية".
 

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