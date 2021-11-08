08/11/2021

بالفيديو: إيران تختبر أنظمة رادار ومضادات جويّة

أجرت القوّات الإيرانيّة تجارب على أنظمة رادارية ومضادات جويّة محلية الصّنع.

وفي السّياق، قال قائد قوّة الدّفاع الجوّي في الجيش الإيراني العميد صباحي فرد إنّ جميع الأنظمة التي تمّ اختبارها في هذه المناورات من منظومات الرّصد والكشف والرادارات وأنظمة الحرب الإلكترونية والأنظمة القتالية، كلّها محلية الصّنع.

وأكّد العميد فرد أنّه تمّ تطوير هذه المنظومات بالإعتماد على الطاقات الداخلية وأنّها تتمتّع بتقنيّات حديثة جدًا.

وقال على هامش مناورات "ذو الفقار 1400 المشترك"، إنّ قوة الدّفاع الجوّي للجيش هي إحدى القوّات الأربع المشاركة في المناورات.

الجمهورية الاسلامية في إيرانالدفاع الجوي

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