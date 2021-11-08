العالم

لماذا تبني الصين نماذج لسفن البحرية الأميركية؟

08/11/2021

لماذا تبني الصين نماذج لسفن البحرية الأميركية؟

أظهرت صوَر التُقطت بقمر صناعي تابع لشركة "ماكسر" أن الجيش الصيني بنى نماذج بالحجم الطبيعي على شكل حاملة طائرات تابعة للبحرية الأميركية وسفن حربية أميركية أخرى كأهداف تدريب في صحراء شينجيانغ.

وتعكس هذه النماذج بالأحجام الطبيعية جهود الصين لبناء قدرات مضادة لحاملات الطائرات، وتحديدًا ضد البحرية الأمريكية، اذ لا تزال التوترات عالية مع واشنطن بشأن تايوان وبحر الصين الجنوبي.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية مخططًا كاملًا لحاملة طائرات أمريكية، وتم بناء مدمرتي صواريخ موجهة على الأقل من طراز "Arleigh Burke" في ما يبدو أنه مجمع جديد لرماية الأهداف في صحراء تاكلاماكان.

في السياق، قال المعهد البحري الأميركي نقلًا عن شركة الاستخبارات الجغرافية المكانية "أول سورس أناليسيز" إن المجمّع يستُخدم لاختبار الصواريخ الباليستية.

وأظهرت الصور أيضًا نظامًا للسكك الحديدية يبلغ عرضه 6 أمتار مع هدف بحجم سفينة مثبت عليه، والذي يقول الخبراء إنه يمكن استخدامه لمحاكاة سفينة متحركة.
 

الصين

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