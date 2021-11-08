عين على العدو

رئيس أركان العدو السابق:

08/11/2021

رئيس أركان العدو السابق: "إسرائيل" لا تستطيع مواجهة إيران بمفردها

قال رئيس الأركان السابق دان حالوتس على خلفية زيادة الموازنة والتدريبات لشن هجوم على ايران إن "التعامل مع طهران يجب أن يتم من قبل قوة عظمى مثل الولايات المتحدة"، معتبرًا أن "إسرائيل" قوة إقليمية فقط، وفقًا لما ذكره موقع "إسرائيل دفينيس". 

ويعارض حالوتس - الذي كان قائدًا لسلاح الجو ويعرف جديًا قدراته - شن هجوم "إسرائيلي" على إيران، وزعم في اجتماع مغلق من مكتب المحاماة "تدمر ليفي" إن "إيران ليست مشكلة "إسرائيلية" فقط، فهي تشكل تهديدًا لدول كثيرة في أوروبا، وفي الشرق الأوسط والخليج".  وقال: "أنا اعتقد أنه إذا حصل شيء ما، يجب أن يكون الرد من الولايات المتحدة وليس من "إسرائيل"، على حد قوله. 

ووفقًا لحالوتس، فإن الاتفاق السيئ مع إيران أفضل من حرب فاشلة معها، وقال: "يجب أن نأمل انه في نهاية اليوم تستطيع الدول التي تقود المفاوضات مع طهران إذا ما استؤنفت بالتوصل الى اتفاق يحقق هدفًا واحدًا وهو اشراف دقيق على أنشطتها".

وكان هذا الاجتماع المغلق هو الثاني في سلسلة اجتماعات حول القضايا الأمنية نظمها مكتب "تدمر ليفي"، وشارك فيها دبلوماسيون أجانب تدربوا في "إسرائيل"، مع التركيز على الملحقين العسكريين، وكبار الشخصيات في الصناعات "الدفاعية" الإسرائيلية.

وبخصوص الساحة اللبنانية، اعتبر حالوتس أن "الرد يجب أن يكون عنيفًا جدًا وأكثر من العام 2006". و قال: "للأسف، الجار الشمالي ينهار، ومن يسيطر عليه اليوم هو منظمة حزب الله، بغض النظر عن الدمية المختارة رسميًا، والسبيل الوحيد لتحقيق فترة طويلة من السلام في الشرق الأوسط هي في رد عنيف"، بحسب تعبيره.

وبحسب حالوتس، فإن المشاكل الأكثر إلحاحًا في "إسرائيل" اليوم هي في الواقع المشاكل الداخلية.

فلسطين المحتلة

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