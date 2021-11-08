الخليج

 السعودية و

08/11/2021

 السعودية و"إسرائيل" تحلّقان في سربٍ واحد

توقف مدير مركز القوة العسكرية والسياسية في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات "برادلي بومان" في مقال نشره بموقع "ميليتري" عند دلالات مشاركة طائرات سعودية مقاتلة في الدورية الجوية متعددة الأطراف، التي قادتها الولايات المتحدة عبر إرسال القاذفة "بي-1 بي لانسر" الاستراتيجية فوق نقاط بحرية رئيسية في الشرق الأوسط، بالتنسيق مع حلفائها في المنطقة.

ورأى بومان أنَّ الطائرات المقاتلة الإسرائيلية والسعودية شاركت في نفس الدورية، وإن كان في أوقات مختلفة من يوم 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مصحوبة بالقاذفة الأمريكية، في محاولة لإرسال رسالة ردع إلى طهران.

وأشار الخبير الأمريكي إلى أنَّ استعداد الرياض للانضمام إلى مهمة عسكرية يشارك فيها الكيان الصهيوني هو أحدث مؤشر على أنَّ سلوك إيران يحفز بعض الدول العربية على التعاون العسكري ​​العلني مع "إسرائيل".

وحلّقت الدورية بالقرب من المجال الجوي لمصر وكيان العدو والأردن والكويت والسعودية والبحرين والإمارات، بينما كانت تلتف على طول الحدود البحرية الجنوبية لإيران.

كما شمل مسار الدورية خليج عدن الاستراتيجي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس والخليج ومضيق هرمز وخليج عمان، في وقت تمثل هذه الممرات المائية بعضًا من أكثر طرق الشحن ازدحامًا في العالم.

ولم تكن دورية جوية تقودها قاذفة "بي 1 بي لانسر"، أمرًا جديدًا في المنطقة، إذ أعلنت قيادة القوات الجوية الأمريكية المسؤولة عن الشرق الأوسط أن الدورية الأخيرة كانت الخامسة عام 2021، بعد سلسلة من الدوريات عام 2020، لكن المساهمة السعودية هي الجزء الأكثر إثارة للاهتمام في نسختها الأخيرة، وذلك لأن المملكة -على عكس البحرين ومصر والأردن والإمارات- لم تطبّع العلاقات مع "إسرائيل" رسميا.

ولفت بومان إلى أنَّ إدارتي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والحالي جو بايدن استخدمتا هكذا دوريات لطمأنة أصدقاء واشنطن وتحذير طهران.

وهذه الدورية هي الثانية التي تشارك فيها السعودية في مهمة للقاذفات الأمريكية، شملت طائرات إسرائيلية، ففي آذار/مارس الماضي، حلّقت قاذفتان، تابعتان للقوات الجوية الأمريكية من طراز "B-52H Stratofortress" في دورية مماثلة بالشرق الأوسط، ورافقتهما في نقاط مختلفة طائرات إسرائيلية وسعودية وقطرية.

وتأتي الدورية الأخيرة بعد تمرين العلم الأزرق 2021، الذي استضافته "إسرائيل" الشهر الماضي، والذي تضمن زيارة تاريخية إلى "إسرائيل" قام بها قائد سلاح الجو الإماراتي.

وأوضح الخبير الأمريكي أنَّ "مشاركة مقاتلات من السعودية وإسرائيل في ذات الدورية لا يعني بالضرورة أن التطبيع بين البلدين بات وشيكًا، فالسعودية لم تذكر مشاركة إسرائيل في بيان صحفي حول مهمة الدورية، وأعلنت عنها باعتبارها "تدريبات ثنائية" مع القوات الجوية الأمريكية".

ورغم أن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود لطالما صرح بأن قيام دولة فلسطينية "شرط مسبق لتطبيع علاقات الرياض مع تل أبيب"، إلا أن بومان يرى أن هذا التصريح قد يعكس موقفًا عابرًا أكثر منه سياسة طويلة الأجل، مؤكدًا أنَّ طائرة تجارية إسرائيلية هبطت في الرياض، أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد يوم من هبوط طائرة سعودية في مطار "بن غوريون" الإسرائيلي.
 

السعوديةالولايات المتحدة الأميركيةالكيان الصهيونيالتطبيع

إقرأ المزيد في: الخليج

الحشيش ليس محرّمًا في الإمارات!

30/11/2021

الحشيش ليس محرّمًا في الإمارات!
السعودية: شروط عمرة جديدة للقادمين من الخارج

29/11/2021

السعودية: شروط عمرة جديدة للقادمين من الخارج
عين جاريد كوشنر على ملايين السعودية

27/11/2021

عين جاريد كوشنر على ملايين السعودية
لقاء إيراني كويتي: اتفاق على تطوير علاقات شاملة

26/11/2021

لقاء إيراني كويتي: اتفاق على تطوير علاقات شاملة
&quot;الوفاق&quot; البحرينية: تحالفات النظام الأمنية تضعه في صراع ليس قادرًا عليه

25/11/2021

"الوفاق" البحرينية: تحالفات النظام الأمنية تضعه في صراع ليس قادرًا عليه
البحرين: عبد الجليل السنكيس مستمرّ في معركته ومزيد من التضامن معه

23/11/2021

البحرين: عبد الجليل السنكيس مستمرّ في معركته ومزيد من التضامن معه
التغطية الإخبارية
الليرة التركية تتراجع إلى مستوى قياسي جديد لتسجل 13.45 مقابل الدولار
لبنان: الرئيس بري دعا لجنتي المال والإدارة إلى جلسة مشتركة غدًا لوضع الضوابط على التحاويل المصرفية
بوتين: سبب نجاحنا في الشرق الأوسط هو احترام الشركاء وعدم التدخل في شؤونهم
لبنان: تحذيرٌ من وزير الداخلية للمواطنين مع اقتراب المنخفض الجوي
قوات الاحتلال تهدم منزل الفلسطيني محمد زيتون في حي بئر أيوب جنوب المسجد الأقصى

مقالات مرتبطة
منتخب لبنان لكرة السلّة يفوز مجددًا على نظيره الأندونيسي
منتخب لبنان لكرة السلّة يفوز مجددًا على نظيره الأندونيسي
الحماقات المتشعبة.. هكذا يُحارَب الحزب؟
الحماقات المتشعبة.. هكذا يُحارَب الحزب؟
السعودية: شروط عمرة جديدة للقادمين من الخارج
السعودية: شروط عمرة جديدة للقادمين من الخارج
&quot;الدور المشبوه&quot;.. شبكات &quot;مظلمة&quot; تديرها أميركا بذريعة &quot;نشر الديمقراطية&quot;
"الدور المشبوه".. شبكات "مظلمة" تديرها أميركا بذريعة "نشر الديمقراطية"
عين جاريد كوشنر على ملايين السعودية
عين جاريد كوشنر على ملايين السعودية
سفيرا الصين وروسيا عن &quot;القمة من أجل الديمقراطية&quot;: واشنطن تؤجّج الصراعات الأيديولوجية&nbsp;
سفيرا الصين وروسيا عن "القمة من أجل الديمقراطية": واشنطن تؤجّج الصراعات الأيديولوجية 
السيّد رئيسي لماكرون: على الأمريكيين والأوروبيين العودة إلى التزاماتهم
السيّد رئيسي لماكرون: على الأمريكيين والأوروبيين العودة إلى التزاماتهم
التحالفات الأميركية والعودة إلى الجذور الأنجلوساكسونية
التحالفات الأميركية والعودة إلى الجذور الأنجلوساكسونية
نكبة العدو: مفاوضات فيينا طريقنا الى الانفجار
نكبة العدو: مفاوضات فيينا طريقنا الى الانفجار
رئيس الوفد الإيراني في فيينا: هدفنا إلغاء كل العقوبات ولن نخضع للتهديدات
رئيس الوفد الإيراني في فيينا: هدفنا إلغاء كل العقوبات ولن نخضع للتهديدات
منطاد إسرائيلي عملاق يخرق السيادة اللبنانية
منطاد إسرائيلي عملاق يخرق السيادة اللبنانية
حراك مغربي واسع ضدّ التطبيع مع الكيان الصهيوني
حراك مغربي واسع ضدّ التطبيع مع الكيان الصهيوني
صفقة طائرات دون طيار&lrm;&lrm; بين كيان العدو والمغرب بـ 22 مليون دولار
صفقة طائرات دون طيار‎‎ بين كيان العدو والمغرب بـ 22 مليون دولار
الجزائر: شعبنا مؤيّدٌ للحقوق الفلسطينية والصحراوية
الجزائر: شعبنا مؤيّدٌ للحقوق الفلسطينية والصحراوية
الشيخ قاسم: سقوط الاحتلال في فلسطين مسألة وقت&nbsp;
الشيخ قاسم: سقوط الاحتلال في فلسطين مسألة وقت 
الشعب الأردني يرفض اتفاق الكهرباء مع العدو: عارٌ وخيانة
الشعب الأردني يرفض اتفاق الكهرباء مع العدو: عارٌ وخيانة
صفقات أسلحة ضخمة ومكثّفة بين المغرب والعدو تعود الى ما قبل إعلان التطبيع
صفقات أسلحة ضخمة ومكثّفة بين المغرب والعدو تعود الى ما قبل إعلان التطبيع
غانتس يصلي في الرباط لحماية الجنود الصهاينة
غانتس يصلي في الرباط لحماية الجنود الصهاينة