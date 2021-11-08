لبنان

إخبار ضدّ مارسيل غانم والـMTV

08/11/2021

إخبار ضدّ مارسيل غانم والـMTV

تقدم المحامي غسان المولى بوكالته عن الإعلاميين حسين مرتضى وخليل نصر الله والأسرى المحرّرين شوقي عواضة وأحمد طالب ونبيه عواضة بإخبار أمام النيابة العامة العسكرية ضد المذيع مارسيل غانم وقناة MTV، وذلك بجرائم خيانة القيم الاعلامية والوطنية وإسقاط صفة العدو عن الكيان الصهيوني.

وجاء في الإخبار: "هذا يمثّل إساءة لدماء اللبنانيين وتنكرًا لها وتبرئة العدو من جرائمه المستمرة والتحريض على التطبيع معه في مخالفة صريحة وعلانية للقوانين اللبنانية، ودسّ الدسائس والفتن والنيل من هيبة الدولة ومكانتها وإضعاف الشعور القومي".

 

إخبار ضدّ مارسيل غانم والـMTV

لبنان

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