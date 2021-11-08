08/11/2021

محاكمة داعمي المقاومة الفلسطينية في السعودية مستمرة والاستئناف اليوم

تنظر محكمة استئناف سعودية في أحكام صدرت بحق موقوفين أردنيين وفلسطينيين، بينهم ممثل حركة "حماس" السابق لدى المملكة محمد الخضري لتقديمهم الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية.

وقال رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية خضر مشايخ: "محكمة استئناف الرياض ستبدأ الإثنين في النظر بالأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية بشأن الموقوفين الأردنيين والفلسطينيين"، مشيرًا إلى أنَّه "ستتوزع جلسات المحاكمة على ثلاثة أسابيع لتشمل جميع الموقوفين الأردنيين والفلسطينيين الذين يتجاوز عددهم 60".

ودعا مشايخ "السلطات الأردنية إلى إجراء اتصالات على كافة المستويات، لضمان الإفراج عن الموقوفين وعودتهم إلى ذويهم بعد أكثر من عامين على توقيفهم في السعودية".

وحتى الساعة لم تصدر السلطات الأردنية أو السعودية أيّة إفادات رسمية بشأن محاكمة هؤلاء الموقوفين.

‎ وكانت المحكمة الجزائية السعودية قد قضت في الثامن من آب/أغسطس الماضي بالسجن 15 عامًا على الممثل السابق لحركة "حماس" لديها محمد الخضري، ضمن أحكام طالت 69 أردنيًا وفلسطينيا، كما تراوحت الأحكام ما بين البراءة والسجن 22 عاما.

وفي شباط/فبراير 2019، أوقفت السعودية أكثر من 60 أردنيا وفلسطينيا من المقيمين لديها، بينهم الخضري، بتهمة "تقديم الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية".

ومنذ بدء الحديث عن قضية هؤلاء الموقوفين لم تصدر الرياض أي تعقيب بشأنها.



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