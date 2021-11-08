عين على العدو

هل ينسحب الوسيط الأمريكي من المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وكيان العدو؟

08/11/2021

هل ينسحب الوسيط الأمريكي من المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وكيان العدو؟

أفاد موقع "والا" نقلا عن مسؤولين صهاينة مطّلعين أن الوسيط الأميركي بين العدو ولبنان في المفاوضات غير المباشرة حول الحدود البحرية عاموس هوكشتاين شدد في محادثاته في الأراضي المحتلة أمس على أنه في حال لم يتمّ التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات في لبنان والتي ستقام بعد أشهر، فإنه سينسحب من القضية.

وذكّر الموقع بأن هوكشتاين أميركي مولود في "إسرائيل"، تسلم مهمة مبعوث وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الطاقة مؤخرا، ويُعتبر أحد الشخصيات المقربة من الرئيس الأميركي جو بايدن وعمل بالقضية بعمق خلال فترة إدارة اوباما.

قبل عشرة أيام زار هوكشتاين لبنان للمرة الأولى منذ تسلمه منصبه، واجتمع خلال زيارته برئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي ومسؤولين آخرين.

 ووصل هوكشتاين أمس الى "تل أبيب"، حيث اجتمع بوزيرة الطاقة كارين الهرار ومجموعة من المسؤولين في وزارتي الطاقة والخارجية والمؤسسة الأمنية.

مسؤولون صهاينة مطّلعون على فحوى محادثات هوكشتاين في الأراضي المحتلة قالوا إن المبعوث الأميركي أشار الى أنه لا ينوي استئناف مفاوضات مباشرة بين "إسرائيل" ولبنان مثل التي جرت قبل أشهر في مقر الأمم المتحدة في الناقورة على الحدود بين الجانبين، غير أنه يريد إجراء عدة رحلات بين "تل أبيب" وبيروت وسيبلور على أساسها اقتراح تسوية يعرضها على الجانبين.

وقال مسؤولون صهاينة إن "هوكشتاين شدّد في محادثاته على أنه يعتقد بأن الأشهر القادمة حتى الانتخابات اللبنانية في آذار/مارس 2022 تُعتبر نافذة لفرص الحصول على اتفاق، وقال إنه لا ينوي تقديم تسوية لا يوافق عليها الطرفان إنما عرض يكون الجانبان راضين عنه، وفي حال وجد في غضون أشهر أن الجانبين لن يوافقا على اتفاق فإنه سيترك القضية".

لبنانالكيان الصهيوني

إقرأ المزيد في: عين على العدو

مفاوضات فيينا تُخيّب آمال الصهاينة

30/11/2021

مفاوضات فيينا تُخيّب آمال الصهاينة
إحياء الاتفاق النووي الإيراني: كابوس العدو المستمر

30/11/2021

إحياء الاتفاق النووي الإيراني: كابوس العدو المستمر
صفقة طائرات دون طيار&lrm;&lrm; بين كيان العدو والمغرب بـ 22 مليون دولار

30/11/2021

صفقة طائرات دون طيار‎‎ بين كيان العدو والمغرب بـ 22 مليون دولار
نكبة العدو: مفاوضات فيينا طريقنا الى الانفجار

29/11/2021

نكبة العدو: مفاوضات فيينا طريقنا الى الانفجار
في يوم انطلاق مفاوضات فيينا.. العدو متوتر وغاضب

29/11/2021

في يوم انطلاق مفاوضات فيينا.. العدو متوتر وغاضب
مفوض شكاوى جنود العدو سابقًا: أفلسنا ولا حماية لقواعد ذخيرتنا&lrm;&lrm;

26/11/2021

مفوض شكاوى جنود العدو سابقًا: أفلسنا ولا حماية لقواعد ذخيرتنا‎‎
التغطية الإخبارية
الليرة التركية تتراجع إلى مستوى قياسي جديد لتسجل 13.45 مقابل الدولار
لبنان: الرئيس بري دعا لجنتي المال والإدارة إلى جلسة مشتركة غدًا لوضع الضوابط على التحاويل المصرفية
بوتين: سبب نجاحنا في الشرق الأوسط هو احترام الشركاء وعدم التدخل في شؤونهم
لبنان: تحذيرٌ من وزير الداخلية للمواطنين مع اقتراب المنخفض الجوي
قوات الاحتلال تهدم منزل الفلسطيني محمد زيتون في حي بئر أيوب جنوب المسجد الأقصى

مقالات مرتبطة
الغاز القطري يغذِّي &quot;كهرباء لبنان&quot;.. إليكم التّفاصيل
الغاز القطري يغذِّي "كهرباء لبنان".. إليكم التّفاصيل
&nbsp;حملة &quot;رحمةٌ مهداة&quot; تفتتح حديقة يارين وتطلق مشاريع مدرسية
 حملة "رحمةٌ مهداة" تفتتح حديقة يارين وتطلق مشاريع مدرسية
منطاد إسرائيلي عملاق يخرق السيادة اللبنانية
منطاد إسرائيلي عملاق يخرق السيادة اللبنانية
بيرم في رابع اجتماع للجنة المؤشر: مرسوم زيادة بدل النقل لن ينتظر انعقاد الحكومة
بيرم في رابع اجتماع للجنة المؤشر: مرسوم زيادة بدل النقل لن ينتظر انعقاد الحكومة
أهالي شهداء وجرحى مجزرة الطيونة: صوان عمل على اصدار اخلاءات سبيل تعسفية
أهالي شهداء وجرحى مجزرة الطيونة: صوان عمل على اصدار اخلاءات سبيل تعسفية
حراك مغربي واسع ضدّ التطبيع مع الكيان الصهيوني
حراك مغربي واسع ضدّ التطبيع مع الكيان الصهيوني
صفقة طائرات دون طيار&lrm;&lrm; بين كيان العدو والمغرب بـ 22 مليون دولار
صفقة طائرات دون طيار‎‎ بين كيان العدو والمغرب بـ 22 مليون دولار
الجزائر: شعبنا مؤيّدٌ للحقوق الفلسطينية والصحراوية
الجزائر: شعبنا مؤيّدٌ للحقوق الفلسطينية والصحراوية
نكبة العدو: مفاوضات فيينا طريقنا الى الانفجار
نكبة العدو: مفاوضات فيينا طريقنا الى الانفجار